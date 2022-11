Finans Anders Fogh i problemer i Letland: Kvart milliard forsvandt ud af krakket bank på 30 minutter

På et 30 minutter langt møde i juni 2019 stemte Anders Fogh Rasmussen for en række tiltag i banken, som ifølge dokumenter berigede bankens russiske ejer med næsten en kvart mia. kr. Illustration: Aslak Kelkka – Originalfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Mathias Sommer 18. nov. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen er presset i Letland, hvor han er stævnet og efterforskes for sin rolle i den krakkede lettiske bank PNB Banka. Beskyldningerne mod Fogh kredser om et 30 minutter langt møde den 25. juni 2019, hvor banken blev drænet for en kvart mia. kr. Børsen er i besiddelse af referatet fra det skæbnesvangre møde og kan nu i detaljer fortælle om Foghs sidste tid i spidsen for PNB Banka. Selv mener Fogh, at han handlede i bankens interesse