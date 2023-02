Ejendomme Dansk søskendepar bejler til udlandet efter attraktive ejendomme

Adm. direktør i Copi Group, Maria Brunander Vøgg, har tidligere haft lederstillinger i Vision Ejendomme, Copenhagen Property Invest og Ogilvy Activation. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Trine Marie Vestergaard 13. feb. 2023 KL. 15:30 Gem til senere

Med en forkærlighed for England, Sydfrankrig og Schweiz investerer Copi Group i ældre, velplacerede ejendomme. Direktør Maria Brunander Vøgg fortæller, at det for investoren handler om at sprede risiko