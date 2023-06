Ejendomme Københavnerbydel skulle være solgt for et halvt år siden: Faldende priser trækker processen ud

Ingvar Sejr Hansen har været udviklings- og salgsdirektør i By & Havn siden februar 2020. Foto: Esther Kofoed Sørensen Foto: Esther Kofoed Sørensen

Den offentlige byudvikler By & Havn satte for over et år siden Enghave Brygge til salg. Direktøren forventede at gøre kort proces, men nu trækker salget ud