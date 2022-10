Ejendomme Jagt på opbevaringsplads skyder vækstduel i gang blandt lagerhoteller

Pelican Self Storage omsatte for omkring 275 mio. kr. i 2021. Målet er at fordoble toplinjen inden 2027. Foto: Brage Borup

Trine Marie Vestergaard Mathias Rose 11. okt. 2022 KL. 13:30 Gem til senere

Både private og virksomheder står i kø for at få opbevaret deres ting hos landets største udbydere af depotrum. Det får nu flere til at plante nye opbevaringscentre landet over. Men der er kamp om pladsen, vurderer ekspert