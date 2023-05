Ejendomme Økonomisk uro skaber travlhed hos aarhusiansk tegnestue

Anette Bjerring Gammelgård er faglig leder af Aart Spaceplanning på kontoret i Aarhus. Målet er at etablere lignende Spaceplanning-afdelinger på tegnestuens kontorer i København, Oslo og Stockholm. Foto: Hans Christian Jacobsen

Trine Marie Vestergaard 03. maj. 2023 KL. 19.00

Høj inflation og svingende renter har sendt flere opgaver om kontorindretning mod tegnestuen Aart Architects. Afdelingsleder fortæller, at flere kunder kigger mod at optimere kontoret i stedet for at flytte i nyt