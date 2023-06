Ejendomme Fem spørgsmål til pensionskasses nye bydel: Fra havn til boliger i vandkanten

Jesper Kirkelund Plauborg er projektdirektør for Flodbyen Randers. Udviklingen af den nye bydel muliggøres af, at Randers Havn flytter længere ud i Randers Fjord, det frigør en række områder. Foto: Hans Christian Jacobsen

Trine Marie Vestergaard 27. jun. 2023 KL. 19.30

Over de kommende 30 år skal havnen i Randers omdannes til en ny bydel for at invitere natur og vand tæt på indbyggerne. Udviklingen sker, mens havnen stadig er aktiv, og det udfordrer, fortæller projektdirektør