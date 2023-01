Ejendomme Kaos og uro får ikonisk dansk arkitektfirma til at trække sig fra Kina

I maj 2019 vandt Henning Larsen konkurrencen om at designe masterplanen til et nyt distrikt i Shenzhen, Kina – en megaby med 20 mio. indbyggere. Illustration: Aslak Kelkka

Trine Marie Vestergaard Mathias Rose 10. jan. 2023 KL. 11:30 Gem til senere

Skrap coronapolitik og en kinesisk byggebranche i knæ har gjort det svært for danske arkitekter at arbejde i Kina. Det får nu to tegnestuer til at lukke kinesiske kontorer