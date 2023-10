Ejendomme Ejer af shoppingcentre investerer 1 mia. kr. i kamp mod onlinehandel

Jesper Faurholdt, adm. direktør i Danske Shoppingcentre, ser nethandlen som en trussel, men mener alligevel, at fremtiden detailhandel vil fungere bedst i en kombination af fysiske butikker og onlinesalg. Foto: Thomas Nielsen

Peter Høyer 03. okt. 2023 KL. 09.56 Gem til senere

Den fysiske butik har sin berettigelse, mener direktøren for ejerfirmaet af 17 danske shoppingcentre. Derfor investerer firmaet nu 1 mia. kr. i at gøre sine centre mere attraktive for kunderne