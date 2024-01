Ejendomme Efter svære år blomstrer optimismen nu hos fem profiler i ejendomsbranchen

Fra venstre: Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn, Rune Kock, adm. direktør i Nrep, Lise Gandrup Jørgensen, adm. direktør i Dorte Mandrup, Erik Andresen, adm. direktør i Nordicals og Peter Olsson, adm. direktør i AP Ejendomme. Arkivfotos: Simon Fals, Ida Marie Odgaard, Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix. Collage: MHH

Med indtræden i et nyt år er ejendomsbranchen for alvor begyndt at forberede sig på nye tider efter et 2023, som var præget af lav aktivitet og et ejendomsmarked i opbremsning. Børsen har talt med en række af branchens spidser om deres forventninger til det kommende år