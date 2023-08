Ejendomme Byerne bliver grimmere og dyrere: Arkitekter retter skarp kritik mod lov

Ida Lindberg var i 2012 med til at stifte tegnestuen Over Byen Arkitekter. Foto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen

Flere arkitekter kritiserer bygningsreglementet – BR18 – for at forringe arkitekturen og øge omkostningerne. Styrelse udtaler, at de arbejder på at forbedre reglerne