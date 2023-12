Virksomheder misser strategi på afgørende område

Selvom de fleste virksomhedsledere nok har bemærket, hvordan dagsordenen om klima, miljø, arbejdsforhold, diversitet og en række andre områder inden for bæredygtighed har løftet sig de senere år, mangler mange virksomheder fortsat en færdig strategi for området.

Det viser en ny undersøgelse fra revisions- og rådgiverhuset PwC. Her fremgår det, at en ud af tre store virksomheder med over 250 ansatte har gennemført en strategi, mens det for selskaber med færre end 250 ansatte blot gælder for 15 pct.

Lidt under halvdelen af selskaberne med under 250 ansatte har enten ingen planer eller planlagt at skulle i gang.

Man kan vælge at være skuffet over billedet, påpeger Susanne Stormer, der er partner og står i spidsen for PwC’s afdeling for bæredygtighed. Set med hendes øjne er tallene udtryk for, at kommende lovgivning om rapportering på netop bæredygtighed lige nu overskygger alt.

“ Det her bæredygtighed har været noget abstrakt for dem Susanne Stormer, partner og leder af afdeling for bæredygtighed, PwC

Men med rapporteringen vil en strategi automatisk komme på tale, fordi det ligger som et krav i lovgivningen, forklarer hun.

“Det fremgår, at man skal have en strategi, som skal forankres og skal kunne præsenteres. Der er en spænding mellem at leve op til rapporteringen og en ambitiøs omlægning eller gentænkning af virksomheden med bæredygtighedsbriller på.”

Hvor burde dansk erhvervsliv ligge på det her område i dag set med dine øjne?

“Man skal skelne mellem dem, der har arbejdet med bæredygtighed i mange år og den næste række af virksomheder i regnskabsklasse C. For dem er det her stadig nyt og svært at få armene omkring. De driver en god, sund virksomhed, og alting går godt, og det her bæredygtighed har været noget abstrakt for dem,” siger Susanne Stormer.

Ensartet rapportering

Der er tale om EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som de største europæiske virksomheder skal leve op til fra regnskabsåret 2024.

For første gang skal virksomheder med mere end 500 ansatte fortælle ensartet om deres ansvar og udvikling inden for bæredygtighed. Og de kommende år bevæger kravene sig videre til virksomheder i andre regnskabsklasser.

Alligevel er det stadig de færreste, der kender til reglerne fuldt ud, viser undersøgelsen fra PwC, hvor 225 virksomheder har deltaget.

Lidt over halvdelen af de større virksomheder vurderer, at de er fuldt ud bekendte med de nye krav, mens det gælder for ca. hver femte virksomhed med færre end 250 ansatte. Rapportering og datastyring er da også den største udfordring set fra alle virksomheders perspektiv.

I løbet af efteråret har flere virksomheder fortalt om den enorme forberedelse, som den nye lovgivning kræver.

Fakta CSRD CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, er EU’s rapporteringsdirektiv om bæredygtighed, som erstatter nuværende EU-krav om samfundsansvar i årsregnskabsloven Fra 2024 er børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte samt pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber omfattet. Fra 2025 gælder det for alle virksomheder – både børsnoterede og ikke børsnoterede – med over 250 ansatte, mens de resterende børsnoterede selskaber omfattes i 2026 med undtagelse af mikroselskaber.

Selv A.P. Møller-Mærsk, der i årevis har fortalt offentligheden om bl.a. CO2-udledning og indsatsen for menneskerettigheder, har løbet stærkt for at blive klar, mens rederiet svagt gik i gang for halvandet år siden, selvom reglerne først gælder for dem i 2025.

Forhåbningen er dog, at selskabet allerede fra næste år kan levere tal.

Ikke kun regneark

Den nye lovgivning er ikke blot en regnearksøvelse, påpeger Susanne Stormer. Men den megen snak om datapunkter kan tage pusten fra enhver, medgiver hun.

“Det kan godt flytte fokus væk fra, hvad rapporteringen er for en øvelse. Man skal kende sin forretning, man skal kende sine risici, se nogle muligheder og så lægge sin strategi efter det. Med det som ramme kan data dokumentere fremskridt hen imod et mål,” siger hun.

“Man kan ikke udlicitere det. Man er nødt til at få det forankret og tage ejerskab for den proces, der ligger i det. Så man både forstår, hvad det handler om, men også får udnyttet de indsigter, man får undervejs.”