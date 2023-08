Vagthund gør alvor af politianmeldelser: To virksomheder meldt for greenwashing

I sommeren er to virksomheder blevet meldt til poltiet for greenwashing. Tiltrængt, mener Greenpeace, der dog havde håbet, at en hårdere reaktion på fejlagtig grøn markedsføring var kommet tidligere

Det er knap et halvt år siden, at Forbrugerombudsmanden varslede, at flere virksomheder fremover vil blive politianmeldt, hvis de markedsfører sig som grønnere, end de rent faktisk er.

Henover sommeren er der blevet gjort alvor af ordene, hvor to virksomheder er blevet meldt til politiet. Og det bliver ikke de sidste sager om vildledende markedsføring, der bliver sendt videre til politiet, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard.

Faktaboks Greenwashing Sager om vildledende markedsføring behandles af Forbrugerombudsmanden. Det gælder blandt andet sager om såkaldt greenwashing. Myndigheden har oplevet en stor stigning i antallet af klager. Sidste år modtog Forbrugerombudsmanden 95 klager. Generelle udsagn som “bæredygtig” er årsag til mange af klagerne. Eksperter og Forbrugerombudsmanden selv fraråder at bruge dem.

“Nu har vi gjort vores for at gøre opmærksom på, hvad man må og ikke må, og derfor kan vi ikke længere undgå at politianmelde overtrædelser i videre omfang,” siger hun.

Den ene af de anmeldte virksomheder er bilproducenten BMW Danmark, der i juli blev meldt til politiet for at have ført vildledende markedsføringskampagner tilbage i 2021 og 2022. Den sydtyske autogigant havde her brystet sig af at være: “Verdens mest bæredygtige bilproducent” og at “Hele produktionskæden for BMW IX er grøn”.

I sagen mod BMW er det kampagnens omfang samt “nogle ret markante budskaber” fra bilproducenten, der har været udslagsgivende for, at den er endt som straffesag, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Udover BMW er virksomheden Hedestoker ApS, der sælger VVS-artikler også blevet meldt til politiet i juli for at markedsføre brændeovne som svanemærkede, selvom det ikke var tilfældet.

Ventet udvikling

Det kommer ikke bag på Christina Toftegaard Nielsen, at Forbrugerombudsmandens indsats hidtil ikke har løst problemerne med greenwashing.

Tilsynsmyndigheden har længe arbejdet med at udbrede information om, hvad reglerne på området er samt givet en række indskærpelser. Men som Christina Toftegaard Nielsen siger det, så har “vi hele tiden forventet, at vi skulle politianmelde flere overtrædelser på et tidspunkt, svarende til vores praksis på andre områder.”

Burde I ikke være begyndt med politianmeldelser tidligere, hvis I ikke forventede, at jeres indsats kunne løse problemet?

“Forbrugerombudsmanden har en tradition for, at man først gør erhvervslivet opmærksom på, hvad man ikke må, før Forbrugerombudsmanden begynder at skride til politianmeldelser,” siger hun.

I forhold til mængden af sager med klare brud på markedsføringsloven, er advokat og partner ved Liga Law, Jane Frederikke Land ikke overbevist om, at der er tale om en hårdere linje.

“Vi ser mange sager, hvor virksomheder får indskærpelser eller blot bliver gjort opmærksom på reglerne, selv om de kunne bære mere,” siger hun.

Hun fremhæver en netop afsluttet række sager om brændeovne, der af flere virksomheder blev beskrevet som miljøvenlige. BMW-sagen kan hun imidlertid ikke kommentere direkte.

Trukket den længe

Selvom det glæder Greenpeace, der i sin tid indgav klagen over BMW, at markedsføringskampagnen nu kan få konsekvenser, så mener organisationen også, at det er på tide, at Forbrugerombudsmanden begynder at skrue bissen på over for virksomheder, der fejlagtigt bruger grønne udsagn.

“Vi kan godt forstå, at man har givet virksomhederne en slags tilvænningsperiode, men man har trukket den lige længe nok i forhold til vores temperament,” siger Sune Scheller, der er kampagnechef for Greenpeace i Danmark.

“Det handler både om at sende et signal til dem, der ikke kan finde ud af at følge spillets regler, men også om at give plads til de virksomheder, som med god akt kan fortælle om det, de har gjort for deres firma, uden at det drukner i bullshit claims,“ siger han.

BMW skriver i et svar til Børsen, at de assisterer Forbrugerombudsmanden og politiet med ønskelig information og materialer i den verserende sag, men har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.