Folkene bag virksomheden WPU taler med investorer fra ind- og udland for at realisere vækstplaner for teknologien, der laver affaldsplast til olie

Opførelsen af det første nye anlæg starter i næste måned. Plastikvirksomheden WPU har købt en grund i Fårevejle, hvor der om under et år skal stå seks pyrolysereaktorer klar til at omdanne plastikaffald til olie.

Fabrikken er del af en større vækststrategi. I Nakskov på Lolland og på havnen i Esbjerg skal anlæg med 12 reaktorer i hver også opføres, fortæller bestyrelsesformand Niels Stielund.

“I Nakskov har vi købt grunden på havnen af kommunen, fordi nogle store udenlandske kunder vil have så store mængder af vores olie, at det skal leveres pr. skib,” siger han og fortæller, at det samme gælder for Esbjerg, hvor selskabet har lejet sig ind i 20 år. Herfra er det vigtigste at vælge rigtigt og få de investorer med, der giver mest mening Niels Stielund, bestyrelsesformand, WPU

Alle entreprisekontrakter blev underskrevet i sidste uge, og de to sidste fabrikker skal stå færdige i 2023. Året efter skal selskabet være på fuld kapacitet.

“Det kræver 250 mio. kr. for at bygge de tre fabrikker. Det er vi i gang med selv, men vi snakker også med investorer fra både ind- og udland, der er meget interesserede i at være med.”

På maskinfabrikken bliver affaldsplast til olie

Ifølge beregninger fra konsulentbureauet Viegand Maagøe kan de tre fabrikker potentielt spare samfundet for 300.000 ton om året, som normalt bliver udledt ved afbrænding af plastikken. Det svarer til udledningen fra tre landsbyer med 5000 husstande.

De rigtige valg

Det skyldes også, at WPU ifølge stifterne bruger ganske lidt energi i processen, fordi noget af gassen fra produktionen bliver brugt til at varme op med.

Ifølge eksperter på området er der ingen tvivl om, at plastikken har en kraftig klimapåvirkning, fordi den er 99 pct. baseret på olie, som på et tidspunkt frigives til atmosfæren igen, når plastikken f.eks. brændes eller gasser af på deponi. Omkring 400 mio. ton CO2 bliver udledt hvert år, når man tager produktion, forbrug og forbrænding med i regnestykket. 140 ansatte skal WPU bruge til de tre fabrikker

Set med stifternes øjne er der et overset faktum i samtalen om plastik.

“Plastik kan kun genbruges op til maks. syv gange i sin levetid. Alt plastik ender til syvende og sidst et sted, hvor det skal afbrændes eller ender hos os,” siger Niels Stielund.

“Men vi skal ikke forarbejde god plastik, som kan bruges et andet sted, og som kan gøres mekanisk,” understreger adm. direktør Niels Bagge.

Ny metode gør plastik til olie

I dag arbejder han på anlægget med fire-fem personer. Når vækstplanen er rullet ud, er der brug for ca. 140 ansatte i alt på de tre fabrikker.

“Vi stopper ikke med tre fabrikker i Danmark. Vi skal i gang i Tyskland, Norge og Sverige. Den største udfordring er ikke teknik. Vi producerer. Nu skal fabrikkerne op at køre, og herfra er det vigtigste at vælge rigtigt og få de investorer med, der giver mest mening,” siger Niels Stielund.