De har begge været vant til at give værdiløse selskaber værdi. For to år siden kastede Niels Bagge og Niels Stielund sig over det politisk varme emne plastik og er klar til at udrulle vækstplan

Plastikaffald er et problem. Så meget vidste Niels Stielund og Niels Bagge, da de i udgangen af 2019 opdagede en virksomhed i den nordvestsjællandske landsby Egebjerg med en vision, halve tegninger og en tom pengekasse.

På gulvet i en lagerhal på den gamle maskinfabrik stod et metalrør, intet andet, fortæller Niels Stielund, der i 80’erne stiftede et grafisk selskab, som efter 25 år blev solgt. Det samme blev Niels Bagges liftfirma i 2017, og begge har arbejdet med forretningsudvikling og investeringer.

I dag er Stielund bestyrelsesformand for det fælles projekt WPU, Waste Plastic Upcycling, der vil løse en af de store affaldsudfordringer ved kort fortalt at omdanne affaldsplast til to typer olie, som kan ryge tilbage i kredsløbet. Den ene som ny plastik. Den anden til benzin og diesel.

“Kunderne til pyrolyseolie står i kø,” siger Stielund og henviser til kemi- og plastvirksomheder, raffinaderier og transportselskaber, der leder efter løsninger på nye brændsler. Alle vil gerne af med plastikken, men vi er ret selektive og siger nej til flere Niels Bagge, adm. direktør, WPU

WPU rammer ned i et problem, der for alvor kom på offentlighedens radar, da de første plastikøer i havene dukkede op for nogle år siden. Og plastikproduktionen på verdensplan er stigende.

“Plastforbruget fordobles hvert 20. år. Så vi skal opnå en situation, hvor vi er i stand til at genbruge, genanvende og reducere vores forbrug af plast,” siger Peter Sommer-Larsen, seniorspecialist og forretningsleder hos Teknologisk Institut.

Stort behov

I Danmark produceres hvert år over 350.000 ton plastik. Over 200.000 ton ender på forbrændingen, men ifølge regeringen skal affaldssektoren være klimaneutral i 2030.

Her mener WPU at kunne spille ind med sine vækstplaner de næste år og kommerciel produktion siden december. Indtjeningen ventes at komme rigtigt i gang de kommende måneder. I juli producerede anlægget ca. 100 ton olie til en stor tysk kemivirksomhed, som har bestilt 100 ton mere. Produktionen krævede godt 150 ton affaldsplast.

“Alle vil gerne af med plastikken, men vi er ret selektive og siger nej til flere. Men mængden stiger voldsomt,” siger adm. direktør Niels Bagge. Faktaboks Plastik og olie WPU laver affaldsplast om til olie via pyrolyse. Alle typer plast kan omdannes, men ikke alt giver lige god olie. WPU går efter fraktioner med bæredygtighedsstandarden ISCC Plus. Reaktoren kan tage 10 ton plastik, hvor 75-80 pct. bliver til olie, der kan bruges til ny plast eller på sigt i brændsler, håber stifterne. Målet er tre fabrikker i drift i 2024, der ifølge WPU kan spare samfundet for 300.000 ton CO2.

Den politiske opmærksomhed har fået flere til at kaste sig over kemiske processer som pyrolyse, vurderer Anders Daugaard, associeret professor på DTU’s Institut for Kemiteknik, som også har været involveret i WPU.

“Der er ingen tvivl om, at der kommer til at være et behov for at håndtere de her fraktioner,” siger han om den plastik, der ikke kan renses og støbes om mekanisk.

I Danmark er Quantafuel i Skive blandt dem, der også arbejder med plast til olie. Det fremtidige omfang er svært at forudsige, fordi systemet for affaldshåndtering langtfra er på plads. Vi skal opnå en situation, hvor vi er i stand til at genbruge, genanvende og reducere vores forbrug af plast Peter Sommer-Larsen, seniorspecialist og forretningsleder, Teknologisk Institut

Ifølge eksperter er der kæmpe udfordringer med sorteringen af plasttyper, men der vil komme konkurrence om den, mener Anders Daugaard, der ser pyrolyse som et af værktøjerne for mere genanvendelse. Peter Sommer-Larsen fra Teknologisk Institut er enig:

“Det handler først og fremmest om at genanvende plastikken mekanisk og erstatte ny plast i kredsløbet. Der er plastaffaldsfraktioner, der ikke kan genanvendes mekanisk, og nye teknologier er super vigtige, fordi de sætter fokus på genanvendelse, også af disse fraktioner,” siger han.

I lagerhallen ligger store kvadrater af presset plast stablet, mens sorte skillere fra skraldespande hviler ved en væg. Alt kan ryge direkte i anlægget, forklarer Niels Bagge.

Mens Stielund, to jyske investorer og resten af ejerkredsen har lagt et tocifret millionbeløb indtil videre, har Bagge haft ansvaret for teknologi og opbygning af anlægget med forskellige eksperter. Der skulle 14 udgaver til for at ramme plet.

“Vi kører, vi producerer, og vi sælger olie. Vi er nogle af de eneste, der gør det,” siger Niels Bagge.