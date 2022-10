Ren luft kan erstatte verdens mest skadelige drivhusgas

SF6-gas bruges i elnettets transformerstationer over hele verden, men er udråbt af FN som verdens mest skadelige drivhusgasser. Schneider Electric har udviklet en løsning, der erstatter den ekstremt farlige gas med ren luft

De færreste har nok hørt om den, selvom den har adskillige udnævnelser og førstepladser på cv’et.

Gasarten SF6 er af FN’s Klimapanel (IPCC) udråbt som verdens mest skadelige drivhusgas. Den syntetiske gas er ret almindelig og findes i stort set samtlige 85.000 transformerstationer i det danske elnet.

Faktaboks SF6-fri teknologi Teknologien kan ifølge udvikleren Schneider Electric erstatte den ekstremt skadelige SF6-gas med 100 pct. ren luft. Teknologien er klar til blive solgt til forsyningsselskaberne i 2023, men allerede nu er to pilotanlæg i drift. SF6 bruges til isolering af installationer på stort set samtlige 85.000 transformerstationer i Danmark, men også globalt. Gassen er udnævnt af FN’s Klimapanel (IPCC) som verdens mest skadelige drivhusgas.

Nu er det efter seks års udvikling lykkedes den franske koncern Schneider Electric at lave en ny teknologi, som er klar til at sende den ekstremt potente drivhusgas på pension.

“Det har ligget os på sinde i rigtig mange år at få udviklet en erstatning for SF6-gas. Vi er en af verdens største leverandører af den her type anlæg, så derfor er det et strategisk område for os,” siger salgsdirektør i Schneider Electric Claus Steengaard.

SF6 bruges på transformerstationer i hele verden til at isolere installationer, hvor den slukker den gnist, der opstår, når man afbryder en spænding. Det svarer i mindre skala til, når man afbryder en stikkontakt.

Det lyder relativt simpelt, men vi har udtaget mere end 100 patenter i arbejdet Claus Steengaard, salgsdirektør, Schneider Electric

“Det er lykkedes os at lave en ny teknologi, hvor vi suger fugtigheden og partiklerne ud af luften og kombineret med et øget tryk får samme egenskaber som SF6. Det lyder relativt simpelt, men vi har udtaget mere end 100 patenter i arbejdet med Pure Air-teknologien, og vi er de første i markedet med den her teknologi,” fortæller han.

Schneider Electric ønsker ikke at oplyse, hvor meget de har investeret i udviklingen af teknologien, men fortæller, at størstedelen af investeringer i Research & Development er gået til udviklingen. De oplyser også, at minimum ét af de store danske forsyningsselskaber har vist interesse og allerede lagt en ordre.

Gassen lækker over tid

Green Power Denmark er interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion, og de er opmærksomme på udfordringerne forbundet med SF6.

“Vi anerkender fuldt ud, at det her en drivhusgas og en meget aggressiv en af slagsen, og vi vil gerne af med den. SF6 har nogle egenskaber, der har været enormt svære at erstatte, og vi har i de seneste år set flere leverandører komme med alternativer, og det er vi utroligt glade for,” siger teknologidirektør Jørgen S. Christensen.

11 bilers årlige udledning – så meget forurener 1 kg SF6 tilsvarende

Hos organisationen fører man statistik over brugen af SF6, og i kraft af indkøb kan man også følge med i udslippet af den klimafarlige gas.

“Vi har estimeret, at der findes ca. 90 ton SF6-gas i nuværende anlæg. Der lækkes ca. 150-160 kg om året, og det sker også, at noget går i stykker, og det hele løber ud af et anlæg. Gennemsnitligt har man et årligt udslip på 300-350 kg, og det svarer ifølge mine beregninger til ca. 0,02 pct. af den danske CO2-udledning,” fortæller Jørgen S. Christensen.

Størrelse og pris afgørende

En problem, der går igen, når man taler om alternativer til SF6-anlæg, er, at den fysiske størrelse på anlægget betyder en hel del.

“En stor udfordring er, at de her nye anlæg ofte kommer til at fylde mere, og rigtig mange steder er det svært at få plads til det nye SF6-fri anlæg, og det betyder, at man skal til at bygge om, og så begynder det at blive dyrt og nogle steder tæt på umuligt,” lyder det fra teknologidirektøren i Green Power Denmark, der også nævner indkøbsrisen for forsyningsselskaberne som en vigtig faktor.

Hos Schneider Electric mener man selv, at man har fundet en løsning på de udfordringer.

“Vi mener, at kompaktheden er nøglen, og vores anlæg har samme kompakthed, som de nuværende SF6-anlæg. Vi skal selvfølgelig også være konkurrencedygtige på prisen, og selvom den nok vil øges lidt, så får man også nogle forbedringer med vores nye anlæg,” siger salgsdirektør Claus Steengaard.