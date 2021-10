Digitale løsninger er et overset instrument i klimadagsordenen, mener Thomas Träger, adm. direktør for den nordiske og baltiske forretning for den globale energispecialist Schneider Electric

Det handler kort fortalt om at gøre det usynlige synligt.

Sådan beskriver Thomas Träger missionen for Schneider Electric, den globale milliardvirksomhed, der er specialist i energioptimering. Träger står i spidsen for Norden og Baltikum, og indtil videre forbliver for meget energispild usynligt i de danske bygninger, mener han.

“Det er paradoksalt, at der stadig er støtte til at få ordnet haven eller malet væggene. Hvorfor sender vi penge mod den slags aktiviteter og ikke mod mere grønne aktiviteter. Vi savner virkelig et fokus i Danmark på energieffektivitet via digitale løsninger,” siger Träger, der også sidder i bestyrelsen for interessegruppen Synergi, stiftet af bl.a. Danfoss og Grundfos og arbejder for at “sænke spildet af energi”.

“Vi bygger digitale løsninger for at gøre det usynlige synligt og kunne reagere på det. Det er udgangspunktet. Teknologien virker i dag.”

Kom kritik i møde

Det er ikke første gang, at virksomheder og grønne organisationer råber op om politiske mål på området.

Trods et årelangt fokus, hvor virksomheder har fået tilskud til at sænke energiforbruget, er der stadig meget at hente på et område, hvor bygninger står for 40 pct. af energiforbruget i Danmark.

Regeringen kom kritikerne i møde i foråret med et oplæg om at skære 40 pct. af det samlede energiforbrug hos EU-landene i 2030 frem mod kommende forhandlinger i Bruxelles. Omvendt mangler der andre svar. Bl.a. på et nyt EU-mål for at sænke energiforbruget pr. år, hvor Danmark i dag står til at overgå det med længder i 2030, mener bl.a. Synergi.

I har vel en klar interesse i højere ambitioner?

“Højere ambitioner og investeringer i digital teknologi, der eksisterer i dag, er nødvendigt for at booste effektivitet, både på energi og i driften,” siger Thomas Träger.

Flere spor

Selv har Schneider Electric arbejdet strategisk med bæredygtighed i mere end 15 år, hvilket afspejles i ledernes bonusordninger. Koncernen bruger sin egen teknologi til at reducere energiforbruget på de mere end 100 fabrikker globalt samt i bygninger. I Danmark er CO2-aftrykket reduceret med 45 pct. siden 2015.

“Vi bruger vedvarende energi, udstyrer alle bygninger og produktionssites med den nyeste teknologi og skifter hele bilflåden til el i 2025. Vi dokumenterer CO2-aftrykket på vores produkter. Det hjælper både med at eliminere spild, at blive mere omkostningseffektiv og skabe mere innovation.”

Et andet ben er at være partner eller konsulenter for virksomheder, der vil i gang med klimaindsatsen. Schneider har bl.a. hjulpet Jysk, Nilfisk og Velux med klimastrategier og energitiltag.

Faktaboks Det gør Schneider Har i Danmark sænket CO2-aftrykket med 45 pct. siden 2015. De 265 biler skal i 2025 være på el med en ventet årlig reduktion på 4500 ton CO2. Vil fjerne klimaaftrykket inden 2025 også fra værdikæden, hvor 91 pct. af 1000 topleverandører har forpligtet sig til at halvere inden da. De står for 7 mio. ton. Produktionen globalt tæller 600.000 ton CO2 og produkterne 58 mio. ton. Har fra 2018-2020 sparet 134 mio. ton CO2 globalt på vegne af kunder, der bruger produkterne. Omsatte globalt for 25 mia. euro i 2020 og har hovedkontor i Paris.

Thomas Schrøder er direktør for konsulentforretningen for Norden og Centraløsteuropa. Han fortæller om selskaber med enmandshære på klimadagsordenen med mangel på ressourcer, men stor aktivisme fra de resterende ansatte.

“De mangler et struktureret og holistisk rammeværk for, hvordan de opbygger deres klimatilgang. Både på driften internt og værdikæden.”

Kigger man på det det anerkendte klimainitiativ Science Based Target (SBT) fylder de største mest, men det seneste år har fem mindre selskaber også forpligtet sig. Schneider har rådgivet 14 ud af de 44 danske virksomheder i SBT.

“Vi har brug for, at flere selskaber forpligter sig,” siger han.

“Der er stadig en meget kortsigtet tankegang i forhold til profit. Mange ser det som et paradoks at investere i klimaagendaen og levere stærke resultater. Men det er ikke tilfældet. Det er måske ikke godt de første år, men inden for de et-tre år er det virkelig en fordel,” supplerer Thomas Träger.