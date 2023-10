Professor advarer virksomheder mod at bruge sojakreditter

Sojakreditter, der støtter en mere bæredygtig produktion af soja i Brasilien, er det forkerte sted at starte, hvis man vil hjælpe biodiversiteten. Det mener Carsten Rahbek, der er professor i biodiversitet på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

“Den hurtigste vej til at ende i greenwashingskandaler er at tro på biodiversitetskreditter. Som virksomhed ville jeg aldrig røre det med en ildtang, for al empiri viser, at det ikke virker,” siger han.

Kritikken kommer efter, at de seks største danske importører af soja – Arla, Coop, Dagrofa, Rema 1000, Danish Crown og DLG – blev enige om en fælles aftale om at købe kreditter i et bestemt område – skovsavannen Cerrado i Brasilien – som del af et større samarbejde mellem WWF, Etisk Handel Danmark og Udenrigsministeriet.

Ifølge Carsten Rahbek kommer kreditterne ikke til at hjælpe biodiversiteten på en måde, der kompenserer for de negative påvirkninger fra sojaproduktionen. Blandt andet fordi kreditterne accepterer afskovning fra før 2016 og 2009 i særligt sårbare områder i Brasilien.

Derfor advarer han generelt virksomheder mod at bruge mærkatet ‘bæredygtig soja’.

“Det er at misinformere forbrugerne, når det i mange tilfælde i især Argentina, men også Brasilien har ført til rydning af tropeskov og tab af betydelig biodiversitet for ganske nyligt,” advarer Carsten Rahbek helt generelt og understreger, at skaden allerede er sket de steder, man i dag dyrker soja, som man nu vil sælge som bæredygtigt.

Ikke langsigtet løsning

Kreditterne i det danske samarbejde er udstedt af Roundtable for Responsible Soy (RTRS), som blev etableret i 2006 af bl.a. WWF Verdensnaturfonden.

I WWF Danmark er miljøfaglig chef Mette Boye enig i, at kreditter ikke er den langsigtede løsning, men dog et værktøj i det, hun ser som en omstillingsperiode.

“Det er ikke målet at få alle virksomheder til at købe kreditter, for at de så kan tænke, at de har købt ansvarlig og bæredygtig soja. Så virksomhederne skal lytte til, hvad Carsten Rahbek siger,” siger hun.

“Men man kan som virksomhed påtage sig et ansvar, som kan bidrage til, at mere soja produceres ansvarligt, indtil man er klar til at tage det næste skridt. Og for os er det vigtigt at komme i gang, for vi har ventet alt, alt for længe – i årtier – på, at der overhovedet skete noget,” siger Mette Boye.

I dag produceres der kun 3-4 pct. certificeret soja, og de RTRS-certificerede sojaproducenter står tilsammen for 2,7 mio. ton soja, hvilket svarer til en andel på 0,7 pct. af den samlede globale sojaproduktion på ca. 370 mio. ton.

Soja fylder i klimabogen: Nu vil danske storimportører gøre noget ved sagen Dyrefoder står for 40 pct. af landbrugets udledning. Det skyldes primært, at vi importerer 1,7 mio. ton soja om året, hvilket giver Danmark et af de højeste afskovningsaftryk pr. indbygger i Europa. For når der fældes skov, frigives den CO2, som træerne ellers optager og ’holder på’. Derfor er seks af de største danske sojaforbrugende virksomheder blevet enige om en fælles aftale om at købe kreditter i Brasilien som del af et større samarbejde mellem WWF, Etisk Handel Danmark og Udenrigsministeriet. Kreditterne skal bidrage til, at der ikke brændes store landarealer af, at de sociale forhold bliver bedre, og at den brasilianske regering ikke bare overtager bøndernes jorde. Samtidigt er kreditterne med til at skabe større gennemsigtighed af den globale værdikæde for soja. Arla, Coop, Dagrofa og Rema 1000 er med i aftalen for deres samlede køb af kreditter, mens Danish Crown og DLG er med for dele af deres køb. Af konkurrencehensyn oplyser de ikke, hvor meget soja, de tilsammen køber, men ifølge Janine Dortmundt, der er rådgiver i organisationen Etisk Handel Danmark, står de fem virksomheder for hovedparten af den danske import. “På den ene side kan det skabe en større tillid hos brasilianske producenter til, at der er et marked for ansvarligt produceret soja, og på den anden side kan det inspirere andre lande.” For virksomhederne er udfordringen med køb af sojakreditter, at det er svært at få et indblik i, hvad kreditterne gør, og der kan den fælles aftale gøre det nemmere at få et indblik, mener hun. “Det er en forudsætning på længere sigt for, at værdikæden kan blive en sammenhængende god forretning,” siger rådgiveren. Jaguar eller soja Det område, de fem virksomheder er blevet enig om at støtte med kreditter, er Cerrado i Brasilien, som Danmark især får sin soja fra. Cerrado er den ældste og mest biodiverse skovsavanne i verden og hjemsted for tusindvis af plantearter – og dyr som jaguaren, myreslugeren, bæltedyret og tapiren, der kun findes få steder på kloden. Området var oprindeligt på størrelse med Europa, men er i dag næsten halveret på grund af sojamarker og kvægfarme. “Det kræver store investeringer i både infrastruktur og logistik at få den ansvarlige soja fysisk adskilt fra den konventionelle. Og det kræver især, at der produceres nok ansvarlig soja. Derfor er det en god strategi at gå flere aktører sammen om at købe fra ét område,” siger lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, Aske Skovmand Bosselmann. Der produceres ca. 370 mio. ton soja på verdensplan, hvilket gør den til den tiende mest producerede fødevare. Dyrkning foregår primært i Amerika, især i Sydamerika, hvor produktionen er problematisk pga. afskovning, overtrædelse af menneskerettigheder og tvivlsomme ejerforhold over jorden, forklarer han. “Derfor er det vigtig, at man ved, hvor sojaen kommer fra, og hvordan den er produceret. Men i dag er kun 3,5-4 pct. af sojaen på markedet certificeret,” siger han. Lektoren hentyder til standarder for ansvarlig soja, der er udviklet af uafhængige organisationer som Roundtable for Responsible Soy (RTRS). De store internationale handelshuse, som handler sojaen, har deres egne standarder, men de er ifølge Aske Skovmand Bosselmann mere uigennemsigtige. Derfor er det svært at sige, om de er lige så gode, og hvor stor en del af markedet de dækker. EU-regulering på vej I det danske samarbejde er det RTRS-kreditter, der indkøbes, og én kredit svarer til et ton certificeret soja. Når virksomheder køber kreditterne, støtter de sojabønder, der dyrker soja ansvarligt ud fra 108 RTRS-kriterier. Men en svaghed ved kreditter er, at man ikke kan være sikker på, at den fysiske vare, man køber, ikke er afskovningsrelateret, fordi man med kreditter kun kan garantere en vis mængde, der er blandet i den traditionelt producerede soja på markedet. “Så man støtter nogle certificerede producenter, men varerne kommer ikke derfra,” siger han. Bæredygtig Danish Crown: 850.000 ton soja skal være bæredygtig i 2025

Derfor er kreditter heller ikke godt nok, når ny EU-lov, der skal forhindre global skovrydning og forringelse af skov, skal være implementeret i virksomhederne fra 2025.

EU-reguleringen stiller bl.a. krav til, at produktion af soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi, kvæg og træ skal foregå uden at rydde eller forringe skov. Så virksomhederne skal kunne dokumentere, hvor sojaen kommer fra.

“Kreditterne er med til at opbygge en kritisk masse. Næste skridt er, at markedet bliver opbygget, så man kan købe den fysisk vare direkte fra bæredygtige landbrug,” siger Aske Skovmand Bosselmann.

Men i en omfattende rapport om kreditmarkedet fra 2021 konkluderer organisationen Greenpeace, at det er vildledende at påstå, at RTRS støtter bæredygtig produktion.

For det første af samme grund som Carsten Rahbek peger på, nemlig at historisk afskovning er accepteret.

For det andet vurderer Greenpeace, at bønderne får for lidt ekstra betaling for certificeringen til at have incitament til at omstille, og for det tredje kritiserer rapporten, at den samme producent sagtens kan drive både certificeret landbrug og ikkecertificeret landbrug på samme tid.

Ifølge rapporten kunne den amerikanske ngo Chain Reaction Research rapportere, at den største sojaproducent i Brasilien, Agrícola, mellem 2011 og 2017 afskovede knap 40.000 hektar (ha) land, hvoraf ca. 30.000 ha er i det område, danske virksomheder køber kreditter fra.

Agrícolas brasilianske produktion er ikke længere på RTRS’ liste over sojaproducenter, men virksomhedens produktion i Argentina optræder fortsat.

Ingen forandring

Mette Boye anerkender fuldt ud kritikken af, at de samme producenter både kan afskove og producere certificeret soja, og mener ikke producenter og virksomheder bør kunne beholde sin certificering, hvis de ikke agerer lovligt, afskovningsfrit m.m. på tværs af alt, de handler med

“Der bliver afskovet områder i ekstrem grad for at få dyrket soja, og indtil videre går det helt ad Pommern til, for der sker ingen forandring,” siger hun.

Fakta Hvad er hvad Kreditter: I RTRS-systemet skal bønderne leve op til 108 kriterier for at blive certificeret. Den certificerede soja sælges gennem store handelshuse, og man ved ikke, hvor sojaen ender. Mass balance: Certificeret soja blandes med konventionel, og blandingen kan leveres til

de kunder, der betaler for det. Segregeret: Her holder man produktionen af konventionel og certificeret soja adskilt, så kunden kan vælge 100 pct. certificeret soja.

Den miljøfaglige chef ser dog et lille lys i horisonten i og med, at EU’s afskovningsforordning træder i kraft fra 2025. Med den skal virksomheder kunne dokumentere, hvor de får soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi, kvæg og træ fra, og at det ikke kommer fra områder, der er blevet afskovet.

“På den hjemlige bane er vi blevet enige om en definition på, hvad der er ansvarlig soja, som er mere ambitiøs end EU’s afskovningsforordning, så vi har et fælles udgangspunkt for et fælles mål,” siger hun og henviser til samarbejdet mellem WWF Danmark, Etisk Handel, Udenrigsministeriet og de seks danske importører.

Mens EU kun fokuserer på afskovning og forringelse af skov, dækker den danske aftale en definition, der på den ene side skal undgå afskovning og omlægning af anden natur som f.eks. skovsavanne, og på den anden side også handler om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, der skal respekteres.

Ikke ødelægge mere

Herhjemme importerer vi 1,7 mio. ton soja om året, hvilket giver Danmark et af de højeste afskovningsaftryk pr. indbygger i Europa.

En af de virksomheder, der importerer mest soja, er slagterigiganten Danish Crown, hvis svinebønder hvert år bruger 850.000 ton soja i foderet til grisene.

Danish Crown: 850.000 ton soja skal være bæredygtig i 2025 Danish Crown lagde i 2020 en strategi om kun at købe bæredygtig soja i 2025. Slagterigigantens svinebønder bruger hvert år 850.000 ton soja, som udgør ca. 8 pct. af foderet til grisene. Det bliver til en del soja, og da der kun er adgang til en meget lille andel bæredygtig soja i verden, har Danish Crown de sidste tre år købt kreditter fra den brasilianske skovsavanne, Cerrado, der er gevaldigt under pres pga. netop sojaproduktion, fortæller chef for bæredygtig produktion Gustaf Bock. “Det spændende er at gøre det, hvor det betyder noget. Det tæller ikke i de CO2-mål, vi har sat igennem Science Based Targets-initiativet, så vi gør det af etiske grunde,” siger han. Danish Crown er ifølge Gustaf Bock verdens største køber af sojakreditter fra den uafhængige organisation Roundtable for Responsible Soy. I 2020 købte slagteriet 100 pct. kreditter, i 2021 købte det 80 pct. kreditter og 20 pct. reelt iblandet bæredygtig soja i det foder, medlemmerne giver dyrene. Året efter var det 60-40 og så fremdeles, indtil al sojaen kan garanteres i 2025. For at skubbe yderligere på udviklingen fra traditionel til bæredygtig produktion af soja i Brasilien har Etisk Handel Danmark taget initiativ til, at Danish Crown, Arla, DLG, Coop, Rema 1000 og Dagrofa er gået sammen om indkøb af ansvarlige kreditter i det sydamerikanske land. “For jo flere, vi er, og jo større volumener, des større effekt,” siger chefen for bæredygtig produktion. Bæredygtig Danske sojaimportører vil gøre op med grum produktion

Hos detailkæden Coop har man siden 2019 stillet krav til sine leverandører om, at al soja direkte brugt i varer som f.eks. tofu og sojasauce skal være afskovningsfri. Fra 2022 gælder kravet også indirekte brug af soja i f.eks. foder til kæledyr.

Men da det er et meget uigennemsigtigt marked, hvor det er svært at spore sojaens oprindelse, foregår det meste garanti gennem kreditter, fortæller csr-chef Thomas Roland.

“Kreditterne sikrer, at den mængde soja, der indgår i de produkter, vi sælger, svarer til den mængde, der bliver købt fra afskovningsfrit landbrug.”

For kædens egne varemærker har det til gengæld været lidt bøvlet at få fat i kreditter indtil videre, fordi Coop som producent kun har brug for en mindre mængde i en værdikæde, hvor hver sojaindkøber køber store mængder.

“Vi bruger måske under 1000 ton om året direkte i vores egne varer, så samarbejdet i alliancen gør først og fremmest indkøb af soja lettere for os,” siger Thomas Roland.

“Sojaen koster lidt mere, men giver garanti for afskovningsfri produktion. Fra 2025 skal vi også kunne spore råvaren helt til produktionsstedet,” siger han.

Gustaf Bock, der er chef for bæredygtig produktion i Danish Crown, mener, det er decideret fejlagtigt at begynde at tale om greenwashing i forbindelse med kreditterne og er ked af, at diskussionen tager den drejning.

“Vi har aldrig påstået, at vi bruger bæredygtig soja, der bygger på kreditter, og vi kommer aldrig til det,” slår han fast.

Er du enig i, at kreditterne har en indbygget accept af det, der er sket historisk?

“Det er en politisk diskussion, og det er slet ikke dér, vi er. Det her drejer sig om at få nogle landmænd til ikke at ødelægge mere, end der allerede er ødelagt,” siger han.

Danish Crown har et mål om kun at købe bæredygtig soja i 2025. I 2020 købte slagteriet 100 pct. kreditter, i 2021 købte det 80 pct. kreditter og 20 pct. reelt iblandet bæredygtig soja i det foder, medlemmerne giver dyrene. Året efter var det 60-40 og så fremdeles, indtil al sojaen kan garanteres at komme fra landbrug, der ikke afskover, i 2025.