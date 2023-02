Opposition raser over greenwashing-sager: “Noget rod”

Det tager alt for lang tid at behandle klager over grøn markedsføring, vurderer flere af Folketingets ordførere. Det skader både forbrugere og erhvervsliv, lyder kritikken, mens erhvervsminister forholder sig tavs

Det er slet ikke tilfredsstillende, at danske virksomheder i flere tilfælde skal vente mere end to år på at få svar på, om de har overtrådt lovgivningen og vildledt forbrugere gennem deres markedsføring af klimatiltag.

Det mener flere af Folketingets klimaordførere, der reagerer på Børsens oplysninger om, at flere klager over selskabers klimamarkedsføring har ligget så længe hos Fødevarestyrelsen, at der ikke kan rejses sigtelse mod de anklagede selskaber – selv hvis de har brudt loven.

Faktaboks Greenwashing-klager Forbrugerombudsmanden har oplevet en stor stigning i antallet af sager over de seneste år. Sidste år modtog myndigheden 95 klager, mens de første fem klager i 2023 var indløbet i første halvdel af januar. Klager over fødevarevirksomheder bliver som regel videresendt til Fødevarestyrelsen, der samlet har modtaget 41 sager siden 2020. Af dem er 13 stadig under behandling, oplyser styrelsen. Mindst to af klagerne har overskredet den strafferetlige forældelsesfrist på to år. Kilde: FVST og KFST

Klimaordfører Signe Munk (SF) kalder situationen “på ingen måde god nok”.

“Der er enormt meget grøn markedsføring, og danskerne har ingen chance for at gennemskue det, hvis ikke virksomhederne bliver holdt i ørerne og mærker en konsekvens, når de går for langt,” lyder det fra klimaordføreren, der er åben for at styrke kontrolmyndighedernes arbejde på området.

“Jeg synes, det er oplagt. Det er til gavn for både virksomhederne og danskerne,” siger hun.

Voksende tendens

Fra Fødevarestyrelsen lyder det dog, at styrelsen har vurderet, at sagerne ikke er af en grovhed, der kan begrunde en bøde eller politianmeldelse.

“Evt. overtrædelser vil stadig kunne udløse en indskærpelse af reglerne,” skriver styrelsen til Børsen og tilføjer, at myndigheden forventer at behandle de 13 igangværende sager på området inden en evt. forældelsesfrist.

Tendensen med lange sagsbehandlingstider er den samme hos Forbrugerombudsmanden, der behandler stort set alle andre klager, end dem der indgives over fødevarevirksomheder. Her har man set en drastisk stigning i antallet af klager over selskabers grønne anprisninger i markedsføringskampagner.

95 klager over greenwashing modtog Forbrugerombudsmanden i 2022

Klimaordfører for De Konservative Mona Juul mener, at det hverken er fair over for forbrugerne, der risikerer at blive snydt af markedsføringen, eller de virksomheder, der må have klagerne hængende over hovedet i lang tid uden afklaring.

“Sikke noget rod. Det er slet ikke godt nok. Jeg forstår faktisk ikke, at disse sager kører i så langsomt gear, med det fokus der er på greenwashing. Kom så i gang,” siger hun til Børsen og tilføjer, at hun har bedt Forbrugerombudsmanden om en redegørelse for udviklingen, når forbrugervagthunden snart skal til møde med Erhvervsudvalget i Folketinget.

Tavs minister

Børsen har spurgt erhvervsminister Morten Bødskov (S), om det er tilfredsstillende, at virksomheder skal vente så lang tid på afklaring i sager om greenwashing. Ministeren vil hverken kommentere udviklingen, eller hvorvidt der er brug for flere ressourcer til de danske kontrolmyndigheder

I stedet henviser han til Forbrugerombudsmanden, til trods for at det er en politisk beslutning i Folketinget, om kontrolmyndighederne skal have tilført flere midler. Det skete f.eks. igennem finanslovforliget i 2021, hvor Forbrugerombudsmanden fik tilført 7 mio. kr. ekstra om året frem mod 2025 til kontrol af området.

Spørgsmålet er også, om flere midler til kontrollen vil have den ønskede effekt. Det var Enhedslisten, der dengang fremsatte forslaget om at styrke kontrolindsatsen. Fra partiets ordfører, Søren Egge, lyder det også, at udviklingen er utilfredsstillende.

“Det er dybt angribeligt, og der skal strammes op. Forbrugerne vil gerne handle miljøbevidst, og så nytter det ikke noget, at selskaber kan udnytte det til deres egen fordel, uden at der er en konsekvens. Ellers er det jo intet værd, når vi har tilført flere penge til indsatsen,” siger han.

Danskerne har ingen chance for at gennemskue det, hvis ikke virksomhederne bliver holdt i ørerne Signe Munk, klimaordfører, SF