Kvadrat skyder tocifret millionbeløb i første skridt mod nuludledning

Nye virksomheder tilslutter sig Science Based Targets-initiativet dagligt, og den danske tilslutning topper i Europa

Danmark ligger i top-3 i EU i forhold til, hvor mange virksomheder der relativt har tilsluttet sig Science Based Targets. I skrivende stund har 108 danske virksomheder tilsluttet sig ordningen, og knap halvdelen har tilmeldt sig alene i 2022.

“Vi ser en tendens til, at virksomhederne gerne vil sætte ambitiøse og objektive mål. Tidligere blev målene sat lidt i øst og vest,” siger programchef i Global Compact Network Denmark Joachim Marc Christensen.

Science Based Targets-initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Ressources Institute og Verdensnaturfonden og er en uafhængig standard, der med baggrund i klimaforskningen stræber efter at begrænse den globale opvarmning med 1,5 grader.

“Den stigende tilslutning til SBTi viser en seriøsitet og tilkendegivelse fra topledelserne om, at bæredygtighed er noget, man skal levere på. Det viser igen, at der bliver krævet mere af virksomhederne fra investorers, samfundets og lovgiveres side,” siger Joachim Marc Christensen.

Flere smv’er på vej

På trods af den stigende tilslutning er det ifølge en opgørelse fra konsulenthuset PwC og tænketanken Axcelfuture under en halv promille af danske virksomheder, der har tilsluttet sig. Det bekymrer dog ikke programchefen.

“Vi kan godt være tilfredse med, at vi ligger i top i verden, for det er mere interessant at se på den effekt, der ligger i SBTi, end på antallet af virksomhederne,” siger han og henviser til, at det er de helt store danske virksomheder, der er med og har sat mål frem til 2030.

Indtil 2020 var det kun virksomheder med mindst 500 ansatte, der kunne tilslutte sig SBTi. Sidste år tilsluttede fem smv’er sig, mens tallet i år p.t. er steget til 26.

For smv’erne er der kun krav til scope 1 og 2, og Joachim Marc Christensen forventer at se langt flere små og mellemstore virksomheder blive en del af Science Based Targets inden længe.

“I Danmark er der fantastiske muligheder for hjælp til at komme i gang med klimaregnskabet, og så er der ikke langt til SBT-tilslutning,” mener han.

SBTi er tidligere blevet kritiseret for at have valideret store internationale virksomheders klimamålsætninger for hurtigt med fare for greenwashing. Deltagelse i SBTi er frivilligt, og initiativet har p.t. ikke mandat til at udstede bøder eller andre sanktioner, men der ligger alligevel en indbygget presbold i systemet, mener programchefen.

“Det, der gør SBTi så godt, er, at der er en helt anden transparens i systemet. Jeg tror, det er et vilkår for at drive forretning i dag – og en forberedelse til øget lovgivning fra EU, hvor man ikke har mulighed for at lukke sig om sig selv,” siger han.