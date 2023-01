Birkerød-komet har i hemmelighed droppet børsplaner og flirter nu med kapitalfonde

For 11 måneder siden sigtede ejerne af Combineering mod en børsnotering, men de planer er nu helt droppet

I begyndelsen af 2022 optrådte Combineering fra Birkerød højst usædvanligt i medierne.

Greentechvirksomheden havde – forklarede medejer og adm. direktør Carsten Park Andreasen – brug for at være “mere kendt”, fordi virksomheden var langt i arbejdet mod en børsnotering på vækstbørsen First North med hjælp fra rådgiveren Grant Thornton.

Men nu – 11 måneder senere – er børsplanerne fuldstændigt taget af bordet.

Jeg kan ikke udtale mig specifikt om det. Det er Carsten Park Andreasens job Lars Vedel Jørgensen, bestyrelsesformand og medejer, Combineering

Ifølge Børsens oplysninger er Grant Thornton skiftet ud med EY’s corporate finance-afdeling, der nu i stedet er i gang med at undersøge mulighederne for at sælge Combineering.

Henviser til direktør

Børsen erfarer, at virksomheden tiltrækker sig interesse fra flere kapitalfonde, der i stigende grad forpligter sig til en mere bæredygtig opkøbsstrategi.

Børsen har været i kontakt med Combineerings medejer og bestyrelsesformand Lars Vedel Jørgensen og forholdt ham oplysningerne om, at man har skrinlagt børsplanerne og i stedet hyret EY, der er i gang med at orkestrere en salgsproces.

“Det er jo i store træk korrekt, men jeg kan ikke udtale mig specifikt om det. Det er Carsten Park Andreasens job,” siger Lars Vedel Jørgensen, der også er den største aktionær i selskabet.

“Ingen kommentar”

Carsten Park Andreassen ønsker imidlertid ikke at kommentere Børsens oplysninger og vil således heller ikke fortælle, hvorfor selskabet har sadlet om og nu ikke længere skal børsnoteres. 25 pct. øgede Combineering sin omsætning med i 2021 til 207 mio. kr.

“Jeg har ingen kommentar til din historie,” skriver han i en sms.

Combineering har i årtier leveret løsninger til at genanvende affald i en lang række sektorer i flere lande.

Tomatstilke til brændstof

Selskabet har udviklet mere end 500 løsninger. F.eks. bliver rester fra store industrier til gødning, og tomatstilke og nøddeskaller bliver omdannet til brændstof.

Det er med andre ord en virksomhed, der understøtter den grønne omstilling, og den slags er i høj kurs hos investorer som f.eks. kapitalfonde. Og ejerne af Combineering kan formentlig få en forholdsvis høj prismultipel på over ti gange ebitda-indtjeningen, lyder det fra kilder med kendskab til salgsprocessen.

Faktaboks Combineering Virksomheden udvikler løsninger til genanvendelse af affald. Selskabet har kunder i over 25 lande og går efter markeder som USA, Kina og Indien. Sparede med sine løsninger ca. 200.000 ton CO2 i 2021.Combineering har hovedsæde i Birkerød og havde i begyndelsen af 2022 ca. 40 ansatte.

Markedet for virksomhedshandler er under pres i både Danmark og store dele af verden.

Men netop selskaber med en bæredygtig profil kan der – markedsmodvinden til trods – godt findes købere til, lyder vurderingen fra flere kilder.

Milliardstore virksomhedssalg dykker markant

Det skete f.eks. for virksomheden Scanmetals, der trækker aluminium ud af affaldsrester fra forbrændingsanlæg.

Her lykkedes det i november ejerne Ejvind Pedersen og Lego-pengetanken Kirk Kapital at sælge 33 pct. af Scanmetals til kapitalfonden Core Sustainability til en værdisætning et godt stykke over 2 mia. kr.

Indtjening stiger 45 pct

Så værdifuld er Combineering ikke, men selskabet vokser markant, ligesom det af flere kapitalfonde bliver beskrevet som relativt nemt at skalere.

Og modsat f.eks. Scanmetals er Combineering en konsulentvirksomhed, der udvikler en ny metode til cirkulær håndtering af affald. Virksomheden står således ikke for selve affaldshåndteringen.

Combineering ventes at offentliggøre sit 2022-resultat inden for ganske få dage, hvor selskabet ifølge Børsens oplysninger fortsætter med at vokse. I 2021 øgede man omsætningen med 25 pct. til 207 mio. kr., mens driftsindtjeningen (ebitda) steg med 45 pct. til 14,2 mio. kr.

moel@borsen.dk