Havne løber tør for plads: Kan blive flaskehalse for fremtidens havvindmøller

Der er ikke kapacitet i danske og europæiske havne til at opfylde målene for vindenergi, advarer danske havne. Esbjerg Havn forsøger at imødegå problemet med samarbejdsaftale

Vindmøller i tusindvis skal i dette årti opstilles i Nordsøen og Østersøen, men de stadigt større vindmøller kan kun udskibes fra særligt indrettede havne, hvor pladsen bliver stadigt mere trang.

“Alle havne har allerede travlt i dag, men fra 2024 og fremad begynder det for alvor at blive presset. Vi siger allerede nej til nogle projekter i dag, men dem kan vi stadig sende videre til andre havne,” siger den adm. direktør i Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen.

Han peger på energikrisen og Esbjerg-aftalen som afgørende for, at særligt Nordsøen kan se frem til flere vindmøller, end områdets havne kan opstille inden 2030. I Esbjerg-aftalen lovede regeringer i Danmark, Tyskland, Nederlandene og Belgien at opstille vindmøller med en samlet kapacitet på 65 GW i Nordsøen inden 2030. Til sammenligning rummer hele EU tilsammen i dag vindmøller med en kapacitet på ca. 16 GW.

Dennis Jul Pedersen forventer, at der frem mod 2030 bliver behov for havnearealer på 5-6 mio. kvm omkring Nordsøen mod de ca. 3 mio. kvm, der er i dag. De er nødvendige for levere vindmølletårne og -blade, der kan leve op til landenes mål. Hertil kommer et tilsvarende areal til fundamenter. I dag råder Esbjerg Havn til sammenligning over ca. 1 mio. kvm havn til installation af havvind.

Kan forsinke projekter

Men det er ikke kun i Nordsøen, at kapaciteten vil blive knap, lyder vurderingen i Danske Havne, der organiserer over 50 havne i landet.

“Vi ser ikke store problemer med kapaciteten endnu, men på sigt vil de europæiske ambitioner ikke kunne rummes i de danske produktions- og installationshavne,” siger bestyrelsesformand Carsten Aa, der også er direktør i Odense Havn.

Faktaboks Havvind i Danmark To topmøder om havvind

i hhv. Nordsøen og Østersøen har i år sat mål om at øge kapaciteten for møller i begge farvande i samarbejde med nabolandene omkring begge farvande. I Nordsøen skal kapaciteten nå 65 GW i 2030 og 150 GW

i 2050. I Østersøen er målet 19,6 GW i 2030. Til sammenligning er der

i dag 2,3 GW havvindmøller

i dansk farvand. Kilde: Klimaministeriet

Det er også oplevelsen i vindmøllebranchen, hvor viceadm. direktør i Greenpower Denmark Jan Hylleberg ser havnene som en af de potentielle flaskehalse for vindmølleambitionerne til havs.

“I værste fald kan det forsinke projekter, hvis der ikke er plads i havnene. Det er en bekymring, ikke bare i Danmark, men i Europa, hvor alle vil bygge meget fra nu af og frem mod 2030 og 2050,” vurderer han.

For at imødegå problemerne indgik Esbjerg Havn i september en aftale med andre havne omkring Nordsøen om at udnytte overskydende plads. Selv om der ikke er plads til alle vindmølleprojekter i Esbjerg Havn, kan havnen således løse opgaven i samarbejde med partnere i Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig og England.

Hurtigere udvidelser

“Der er behov for, at havnene tilsammen kan koordinere bedre og bygge mere. Der er naturligvis havneudvidelser på vej, både hos os og andre steder, men det tager lang tid, og i mellemtiden må vi sikre, at der er nok kapacitet. Hvis vi finder nye måder at gøre det på, tror jeg på, at vi kan få kapacitet til alle projekterne,” vurderer Dennis Jul Pedersen fra Esbjerg Havn.

Netop tempoet, hvormed man udvider havnene, skal øges, mener Carsten Aa fra Danske Havne. I hans øjne bliver udfordringen dog snarere at sikre, at projekterne er på danske hænder, end at sikre at de bliver udført.

“For mig handler det om at sikre den danske produktion og de ca. 10.000 nye danske arbejdspladser, det kan betyde. Derfor må Folketinget sikre, at havneudvidelserne kan godkendes i samme tempo, som vindmølleprojekterne bliver det,” mener han.

Han peger desuden på, at der er behov for finansiering af havneudvidelserne fra det offentliges side, hvis det skal lykkes.

Green Power Denmark forventer, at Folketinget vil sende de 8 GW-vindmøller, der skal opstilles i den danske del af Nordsøen, i udbud inden jul, så havnene bedre kan planlægge de fremtidige projekter.