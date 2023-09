Forsinket tilskud har sendt en branche i krise: “Mange har allerede fyret”

Det er efterhånden et år siden, at regeringen lovede danskerne en pulje, der gav tilskud til varmepumper. Nu kommer pengene endelig, men ventetiden har efterladt en presset branche

Det er med knap otte måneders forsinkelse, når regeringen den 12. september åbner for den pulje, der giver tilskud til at installere varmepumper. Formålet med puljen er at reducere behovet for naturgas som følge af krigen i Ukraine, fremskynde overgangen til grøn energi og mindske danskernes varmeregningerne.

Den skulle egentlig have været klar i februar, men siden er den blevet udskudt to gange.

Og ventetiden har krævet sine ofre. Varmepumpebranchen beretter om et erhverv i knæ og konstaterer, at det meget vel kan være at pengene kommer nu, men de kommer altså for sent.

“Mange har allerede fyret deres medarbejdere, og det vil ikke overraske mig, hvis flere er tæt på at knække. Nu har vi selv lige fået nye investorer, men hvis ikke det var tilfældet, så havde vi nok også måtte dreje nøglen om,” siger Morten Bay Wirenfeldt, der er stifter og direktør i Bodil Energi.

Morten Bay Wirenfeldt kan i den grad mærke, at salget af varmepumper er gået i stå. Ifølge ham skyldes det, at kunderne venter på, at tilskudspuljen åbner.

Det er naturligvis muligt for de husejere, der gerne vil have installeret en varmepumpe, at gøre det uden tilskud. Men så går de glip af omkring 17.000 kr.

Også hos den danske startup Lun, der udvikler software til varmepumpeinstallatører, kan man mærke, at markedet har ændret sig over det seneste år.

Der har været en markant ordrenedgang, og det betyder, at virksomheden nu også må prioritere andre markeder end det danske, lyder det fra adm. direktør og medstifter Martin Collignon.

“Det danske marked er ikke stort nok, når salget ikke buldrer frem på den måde, vi havde forventet,” siger han.

I stedet lægger Luns største fokus i dag på det tyske marked, hvor udrulningen går hurtigere.

Klimaminister Lars Aagaard (M) oplyste til Børsen i juni, at forsinkelsen på puljen skyldtes to ting.

For det første havde man brug for mere tid til at oprette et nyt system, der gerne skulle lette ansøgningen til september. For det andet har kommunerne været forsinket i arbejdet med at kortlægge, hvem der bor i et tilskudsberettiget område, og hvem der ikke gør.

Faktaboks Bag om puljerne Siden 2020 har boligejere kunnet søge om tilskud via Bygningspuljen, både til varmepumper og energiforbedringer af boligen. Puljerne er blevet tømt hurtigt. Fra i år er puljen splittet op i to: en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Men ingen af puljerne er sat i gang. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet så åbner varmepuljen medio september og rummer 251,5 mio. kr. inkl. administration.

Hvis du bor i et område, hvor der er lovet fjernvarme, kan du ikke søge om tilskud til varmepumpe. Kilde: Videnscenteret Bolius

Råd til at vente

Hos arbejdsgiverforeningen Tekniq Arbejdsgiverne genkender bæredygtighedschef Troels Hartung billedet af en branche, der bløder.

Siden december er salget faldet kraftigt. Tekniks egne tal viser et fald på 33 pct. i salget af varmepumper i andet kvartal 2022 i forhold til året før. I tredje kvartal forventer han, at tallene vil være faldet hele 80 pct. i forhold til året før.

“Markedet er blodrødt, og det er kritisk for mange virksomheder. Vi ved, at nogle fyrer, mens andre flytter medarbejderne til andre opgaver,” siger han.

Han konstaterer dog, at branchen er begunstiget af mange andre opgaver. Derfor ser de også fortsat relativt få fyringer.

Troels Hartung peger på tre årsager til branchens bratte opbremsning.

Dels er gasprisen faldet meget over det seneste år, dels er der stor usikkerhed om, hvor fjernvarmen bliver udrullet over de kommende år, og endelig har usikkerhed om tilskudspuljen fået kunder til at udskyde investeringen i en varmepumpe, mener han.

Alt i alt har det skabt en perfekt storm.

17.000 kr. kan man få i tilskud fra varmepumpepuljen

“Der er rigtig mange, der lige nu ser tiden an og overvejer mulighederne,” siger han og peger på, at den lavere gaspris spiller ind på beslutningen.

“Lokummet brænder, når gasprisen er høj. Når gasprisen er faldet, har man råd til at vente lidt,” siger Troels Hartung.

Han foreslår, at der politisk bliver skabt sikkerhed om, hvilke områder og adresser der står til at få fjernvarme, og at tilskuddet herefter bliver målrettet adresser, hvor der er en “reel udfordring med at skaffe finansiering”.

En stor investering

Det er ikke et uvæsentligt beløb, man skal have op af lommen for at skifte et gammelt olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe.

Det er en stor investering, så det er forståeligt, at man gerne vil vente på et tilskud Poul Alberg Østergaard, professor i bæredygtigenergiplanlægning, Aalborg Universitet

En varmepumpe kan hurtigt løbe op i 150.000 kr., og derfor giver det god mening, at danskerne afventer puljen lige nu, lyder det fra Poul Alberg Østergaard, der er professor i bæredygtig energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

“Det er en stor investering, så det er forståeligt, at man gerne vil vente på et tilskud,” siger han.

Han siger, at varmepumper spiller en vigtig rolle, når alle boliger, der i dag benytter sig af et olie- eller gasfyr, skal have skiftet det ud.

“Vi har lavet analyser af det her, hvor vi har fundet ud af, at fjernvarme ikke må overstige to tredjedele af det danske varmebehov. Det sidste skal være varmepumper,” siger han.

Poul Alberg Østergaard forstår godt, at det har været et udfordrende for kommunerne at nå i mål til tiden med vurderingen af, hvilke områder der er tilskudsberettigede.

“Det er et stort stykke arbejde, som kommunerne er blevet pålagt, så det giver god mening,” siger professoren.

Energistyrelsen

Børsen har forholdt Energistyrelsen kritikken om, at gentagne forsinkelser af puljen har bidraget til at bringe branchen i knæ.

Energistyrelsen svarer ikke direkte på kritikken, men skriver i en mail, at der lige nu “er mere end 16.000 boligejere, der allerede har modtaget et tilsagn, og som kan få tilskuddet, når de har installeret en varmepumpe”.

Energistyrelsen skriver videre, at man herfra vil “evalurere på den kommende puljeåbning og løbende være i dialog med branchen og igangsætte en målrettet kommunikationsindsats for at aktivere de allerede tildelte tilsagn.”

Børsen har også rakt ud til klimaminister Lars Aagaard (M). Ministeriet skriver i en mail, at regeringen nu har igangsat et analysearbejde af varmepuljerne.

“De skal se på, om puljerne er hensigtsmæssige, herunder muligt afløb, indretning og bedst mulig fordeling af midler mellem de eksisterende varmepuljer.”