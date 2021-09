Solvej Lee Ørnstrand var mest med på sidelinjen, da hendes mand overtog familiefirmaet PNO, der udlejer trailere. Men trangen til at ændre en historisk sort industri, fik dem på andre tanker

De fleste samtaler fandt sted i køkkenet i den store lejlighed på Christianshavn. Mellem vasketøj, Legoklodser og lektier sad ægteparret om det runde spisebord og åbnede gang på gang snakken, der kredsede om det samme.

Skulle Solvej Lee Ørnstrand for alvor træde ind i familieforetagendet PNO. En virksomhed hvori hendes mand, Jacob Lee Ørnstrand, det sidste årti havde fået mere og mere mellem hænderne, som generationsskiftet skred frem.

Og hvad ville de i så fald med PNO, der siden 70’erne havde udviklet sig til en af de førende på sit område med udlejning af trailere i Nordeuropa med en omsætning på 631 mio. kr.

Trangen til at gøre en forskel for den næste generation var vokset hos dem begge, og med den kom også tvivlen om, hvorvidt det var foreneligt med en virksomhed, der arbejder i en klimatung branche, hvor diesel fortsat er det primære brændstof. Der kunne ske mere, konstaterede de, mens de ledte efter velgørende formål at støtte og holdt møder med Røde Kors og SOS Børnebyerne. Producenterne er vores største belastning, men deres problem er også vores problem, fordi vi køber fra dem Solvej Lee Ørnstand, chef for bæredygtighed, PNO

Det var efter et sådan møde, at snakken omkring spisebordet gik fra en samtale til et løfte. De blev klar over, at de selv kunne rykke noget ved at kigge nøje på deres egen forretning med 11.000 trailere, som kunderne kører med i hele Europa.

“Vi lovede hinanden, at vi ville stå for den her transition, og at PNO skal være den førende inden for det her felt i vores branche. At vi skulle sørge for, at omstillingen sker, og at det skal ske, mens vi sidder ved roret,” fortæller Solvej Lee Ørnstand om tiden i begyndelsen af 2018.

Selv havde hun aldrig set sig som en del af familieforetagendet. Hun havde hjulpet til om aftenen og i weekender, men var på daværende tidspunkt direktør i IT-virksomheden Area9 Innovation og har tidligere været marketingdirektør for Samsung Danmark.

Nyt formål

Efter beslutningen tog de fat på en vision om at spille en rolle i vejtransport, som i Danmark står for 32 pct. af den samlede transportsektors CO2-udledning. En industri, som Solvej Lee Ørnstrand kalder en late bloomer eller med andre ord lidt langsomme i optrækket.

Ifølge klimapartnerskabet på landtransport kører 7 pct. af de 42.000 lastbiler i Danmark på biodiesel, mens de resterende fortsat kører på fossil dieselolie. Et lille tegn på en ændring i branchen, hvor biodiesel er mere udbredt i lande som Sverige og Finland.

Siden foråret 2018 har PNO skubbet på en generel ændring mod mere grøn transport, hvor Solvej Lee Ørnstrand siden da har været ansvarlig for bæredygtighed. Både på miljø og klima, men også for de ansatte. Faktaboks PNO Stiftet i 1975 af Per Nelson Ørnstrand og har i dag en flåde på 11.000 trailere, der lejes ud til kunder i Nordeuropa. Ejes i dag af Jacob og Solvej Lee Ørnstrand, efter at Kirk Kapital blev købt ud sidste år. Hovedkontor i København, filial i Horsens samt i Norge, Sverige, Finland og Holland. Havde i 2020 en omsætning på 631 mio. kr. og et overskud på knap 58 mio. kr. samt 76 ansatte.

Som det første kastede hun sig over at få virksomheden certificeret som B Corp-selskab, der kort fortalt måler succes ud fra andet end profit. Ellers ville det blive ved gode intentioner, mente hun. En ramme var nødvendig.

I efteråret samme år stillede Solvej og Jacob Lee Ørnstrand sig foran de ansatte og fremlagde den nye strategi: Ambitionen om at blive certificeret, hvorfor det var nødvendigt og det nye formål, som de havde formuleret i lyset af spisebordslampen: “Lead the transition to sustainable freight”.

Nordstjerne

“Formålet er enormt magtfuldt og stærkt og skal forankres ordentligt. Vi gik rundt om det mange gange, men det er vores nordstjerne. Hver gang vi køber nye trailere, har dialog med nye medarbejdere eller præsentationer, tjekker vi ind med det,” siger hun.

I 2019 kom certificeringen i hus. Den har betydet et mål om at blive CO2-neutral for hele koncernen i 2030, mens hvert kontor i fem lande måler alt fra el, vand, affald for at sikre fremgang.

I 2021 har kontorerne reduceret klimapåvirkningen med 21,5 pct. Den helt store udfordring ligger dog i PNO’s kerneprodukt: de 11.000 trailere, som virksomheden lejer ud til kunder som DSV, Freja og Intercargo i Nordeuropa.

Solvej Lee Ørnstrand kender i dag ikke den præcise klimabelastning fra værdikæden. Den er stor, så meget ved hun. Derfor skal resten af året bruges på at finde svar hos de otte producenter fra Tyskland, som har sendt et virvar af data for enkelte trailerdele.

Datapunkter

På et tidspunkt modtog hun et stort excel-ark med 400 datapunkter for produktionen af en aksel. En konsulent skal hjælpe med at få skred i arbejdet hos leverandørerne.

“Som verden ser ud, har vi enormt travlt. Vi kommer til at finde data sammen med dem. Ofte har de den, men ved ikke, hvor den er. Vi har selv været igennem det arbejde, så nu gennemgår vi det sammen med producenterne og laver en kortlægning for dem,” siger hun.

“Flere har spurgt, hvorfor vi skal bruge tid på det. Producenterne er vores største belastning, men deres problem er også vores problem, fordi vi køber fra dem. Vi har ikke tid til at vente og håbe på, at det sker.” Hvis den står stille hos en kunde, så køber en anden en ny trailer, som skal produceres med en rimelig heftig udledning. Selvfølgelig er det bedre at bruge de materialer, man har og undgå tom kørsel Solvej Lee Ørnstand, chef for bæredygtighed, PNO

Anderledes har det været at ændre klimaaftrykket på kontorerne, hvor energiforbruget har været en stor post. Siden 2019 har der været solpaneler i Finland og Sverige. En investering på ca. 2,2 mio. kr., mens PNO har lejet sig ind i et CO2-neutralt kontor i Holland. I dag producerer PNO ifølge Solvej Lee Ørnstrand mere energi på solpanelerne, end der er brug for.

Grønne produkter

Mens arbejdet med bæredygtighed skal have en stærk bund hos medarbejderne, gælder det også forretningen. PNO arbejder på flere koncepter, der forsøger at rykke branchen. Ét handler om at dele trailere i stedet for at have en masse stående, som alligevel ikke er ude på vejene.

“Hvis den står stille hos en kunde, så køber en anden en ny trailer, som skal produceres med en rimelig heftig udledning. Selvfølgelig er det bedre at bruge de materialer, man har og undgå tom kørsel,” siger Solvej Lee Ørnstrand.

En opgørelse over EU-landene har vist, at 24 pct. af alle kørte kilometer med lastbiler sker med tomme trailere, og at lastbilerne i gennemsnit fragter 57 pct. af det, der egentlig er plads til.

Det kan dog være lettere sagt end gjort, for mange kunder vil gerne have deres varemærke på traileren.

En anden investering i den grønne omstilling har været i en køletrailer, hvor elektricitet bliver dannet, når traileren bremser og derfor ikke skal bruge diesel til at køle godset ned.

“Det er en større investering at have i sin flåde, og det kan holde mange tilbage fra at leje sådan en trailer,” siger Solvej Lee Ørnstrand.

Mere end 1000 køletrailere har desuden fået solpaneler, som oplader det batteri, der holder traileren kold. Det kan ifølge Ørnstrand mindske CO2-aftrykket med op til 20 pct.

Efterspørgslen på de mere grønne produkter er ifølge hende ikke helt vild, men rykker sig lige så stille, forklarer hun. Men der skal ændringer til, mener hun. Derfor skal kunderne lære, hvorfor det er vigtigt, og derfor kræver det investeringer, der måske først betaler sig hjem på den lange bane.

“Vi investerer rigtig meget i den type produkter, fordi vi gerne vil skubbe på. Det er vores aftryk og vigtigt. Det nytter ikke, at du er grøn internt, men at din kerneydelse ikke er bæredygtig.”

