Elhandlere irettesat for greenwashing

NRGi og B.energy levede ikke op til deres grønne løfter, slår Forbrugerombudsmanden fast. Direktør kalder afgørelsen skuffende og overraskende

To elselskaber har solgt el som et grønnere produkt, end det var. Det slår Forbrugerombudsmanden fast efter at have behandlet sagen om de to selskaber B.energy og NRGi.

Faktaboks Grønne blade Grøn strøm til private har siden 2020 være mærket med grønne blade af elselskaberne. Bladene henviser bl.a. til, at der er indkøbt grønne oprindelsescertifikater til den leverede strøm. Kritikere peger på, at det ikke sikrer, at der bliver opstillet nye anlæg til grøn energi. Dermed lægger køberne beslag på eksisterende grøn energi og gør andre kunders el mindre grøn.

De to selskaber brugte den danske mærkningsordning med grønne blade til at gøre opmærksom på, at der var tale om grøn strøm, hvor CO2-udledningen bliver kompenseret ved at plante skov. Skovplantningen ville imidlertid først kunne kompensere for kundernes udledninger efter 100 år, konkluderer Forbrugerombudsmanden.

“Oplyser man i markedsføringen, at man kompenserer forbrugerens CO2-udledning, eksempelvis gennem skovrejsningsprojekter, vil det være vildledende, hvis ikke kompensationen sker i forbindelse med eller umiddelbart efter udledningen,” skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard i en meddelelse.

77 pct. af Forbrugerne i en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk kender ikke til mærkningsordningen for grøn strøm

Hos NRGi er markedsdirektør Jacob Schmidt overrasket over processen og fremhæver, at virksomheden siden 2020 har søgt at komme i dialog med Forbrugerombudsmanden om beregningsmetoden.

Skuffende og overraskende

“Vi har på intet tidspunkt fået klare svar, og på den baggrund er det selvfølgelig både skuffende og overraskende, at Forbrugerombudsmanden så lang tid efter kommer med en indskærpelse baseret på én bestemt beregningsmetode. Den burde de jo have lagt frem i 2020,” skriver han i en mail til Børsen.

Hos B.energy peger adm. direktør Martin Juul Møller på, at selskabet efterfølgende har plantet flere træer pr. kunde end de 2,7, som Forbrugerombudsmanden udtaler kritik på baggrund af. Ifølge direktøren når selskabet op på 60 træer pr. kunde. Forbrugerombudsmanden peger i sin meddelelse på, at der skal omkring 250 træer til for at kompensere for en husstands forbrug.

Mærkningsordningen med grønne blade giver mulighed for at mærke elprodukter med ét eller to blade. Produkter med ét blad lever op til EU’s minimumskrav for grøn strøm, da der er købt såkaldte grønne oprindelsescertifikater, der reserverer strøm fra en grøn kilde til kunden. Produkter med to blade skal derudover kompensere for CO2-udledningen, for eksempel ved at plante skov.

Afgørelsen vækker glæde hos både Rådet for Grøn Omstilling og Forbrugerrådet Tænk. De to organisationer har sammen med Dansk Erhverv startet sagen hos Forbrugerombudsmanden.

Slut med to blade

Med afgørelsen har Forbrugerombudsmanden sat en stopper for, at elselskaberne må markedsføre produkterne med to grønne blade. Hidtil har NRGi og B.energy været de eneste, der har brugt mærkningen med de to blade, og chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe kalder det “bemærkelsesværdigt”,at der nu ikke er produkter med to blade på markedet længere.

“Jeg tror ikke, at elselskaberne oplever det som et salgsargument over for forbrugerne at tilbyde mere end ét grønt blad i praksis. Hvis man kan kalde strømmen grøn, er der ikke efterspørgsel til at gøre det bedre,” siger han med henvisning til forskellen mellem et og to grønne blade.

En netop afsluttet undersøgelse blandt 940 af organisationens medlemmer peger da også på, at kun 9 pct. kender forskellen mellem ét og to blade i mærkningsordningen, mens 77 pct. slet ikke kender til ordningen.

Generelt er hverken Rådet for Grøn Omstilling eller Forbrugerrådet Tænk positive over for effekten af ordningen med grønne blade.

“Vi mener stadig, at man skulle droppe retningslinjerne, som de ser ud i dag. De er skabt for at undgå vildledning, men jeg tror, det er svært at forholde sig til, når man kan kalde det grøn strøm, selv om strømmen i kontakten ikke er blevet grønnere,” siger energi- og klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling Julie Bangsgaard Abrahams og fortsætter:

“Derudover er systemet ikke gennemsigtigt, og det sikrer ikke, at der bliver skabt mere grøn strøm.”

Samme indvending har Vagn Jelsøe.

“Produktet for forbrugerne adskiller sig ikke fra almindelig strøm, så man er efterladt med en merpris for noget, der er uden merværdi,” vurderer han og peger på, at 50 pct. af respondenterne i organisationens undersøgelse misforstår betydningen af produkter mærket med ét blad.