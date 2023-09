Om fire måneder rammer nye krav virksomhederne: Mange er ikke klar

Mere end 2000 private virksomheder i Norden kan næste år blive omfattet af EU’s krav om at rapportere på bæredygtighed. Men der er lang vej igen, viser ny rapport

Nordiske virksomheder er ikke parate til det, der venter dem.

Sådan lyder det fra organisationen Carbon Disclosure Projects (CDP) og rådgivningsfirmaet The Foot Print Firm. I samarbejde har de undersøgt, hvordan virksomheder verden over i dag rapporterer på klima.

Konklusionen er klar: Virksomhederne er bagud, hvis de skal leve op til de regler, der meget snart rammer dem.

“Vi har brug for, at virksomhederne bevæger sig meget hurtigere,” siger Maxfield Weiss, der er adm. direktør for CDP i Europa.

Ifølge rapporten risikerer ca. 2000 private nordiske virksomheder at skulle rapportere på en række parametre inden for bæredygtighed allerede til næste år. Det skyldes det nye direktiv fra EU corporate sustainability reporting directive (csrd), som i sommer blev godkendt af EU-Kommissionen.

CDP har rakt ud til 1000 af disse virksomheder og bedt dem om at offentliggøre data på en række områder, men kun 460 virksomheder er vendt tilbage.

Det er et billede, der bekymrer den adm. direktør, fordi det indikerer, at “mange af virksomhederne ikke er klar til den regulering, der kommer”.

De nordiske virksomheder klarer sig dog bedre, når man sammenligner med øvrige regioner, fremgår det af rapporten. I hele Europa ligger andelen af private virksomheder, der rapporterer på bæredygtighed på 37 pct., mens det i Nordamerika kun er 28 pct.

Faktaboks Konklusioner fra CDP's rapport Cirka 2000 private nordiske virksomheder forventes at skulle følge csrd-reglerne fra næste år. Over 1000 af disse har modtaget anmodninger om at offentliggøre data om bæredygtighed via CDP, men kun 43 pct. valgte at svare. 62 pct. af nordiske private virksomheder rapporterer i dag om deres direkte udledning. Til sammenligning ligger det europæiske gennemsnit ligger på 55 pct. 7 pct. af de nordiske virksomheder har klimamål godkendt af science based targets-initiativet (sbti). Det er dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit for private virksomheder. Mindre end halvdelen af de private virksomheder i Norden har økonomiske incitamenter fra deres ledelse til at opfylde klimamål. Blot 7 pct. af virksomhederne har etableret forpligtelser vedrørende biodiversitet. Kilde: CDP

Omfattende krav

De nye krav fra EU pålægger alle europæiske virksomheder at aflægge en årlig rapport om ansvar og udvikling inden for bæredygtighed. Det skal sikre ensartet rapportering fra alle europæiske virksomheder.

De nye regler træder i kraft fra 2024, og i første omgang er det de store virksomheder, der bliver ramt af den nye lovgivning.

Lovgivningen er blevet kritiseret af erhvervslivet og eksperter for at være for omfattende i forhold til den tidshorisont, som virksomhederne har til at implementere arbejdet.

Det kommer til at kræve enormt meget af virksomhederne Susanne Stormer, partner og chef for bæredygtighed, PwC

Og det er afgørende, at virksomhederne er klar til at offentliggøre, når kravet træder i kraft, understreger Maxfield Weiss.

“Det handler både om, at erhvervslivet skal være klar til at arbejde med den kommende regulering, men det handler også om, at der er brug for gennemsigtighed og handling, hvis vi skal nå målet med maksimalt 1,5 graders opvarmning.”

Desuden så risikerer virksomheder at blive valgt fra af investorer, banker og virksomhedsopkøbere, hvis de ikke kan dokumentere, at de leverer på området, lyder det.

Vil ændre sig

CDP’s pointe bliver bakket op af Susanne Stormer, der er partner og chef for bæredygtighed hos PwC.

Det er en kæmpe opgave, der ligger foran de nordiske virksomheder i forhold til at leve op til krav om rapportering. Og de har ovenikøbet rigtig travlt.

“Det kommer til at kræve enormt meget af virksomhederne,” siger hun.

Men det er et nødvendigt onde, understreger Susanne Stormer. For det første skal virksomhederne selv være klar over, hvor de står. For det andet skal virksomhederne kunne stå til regnskab over for offentligheden i deres indsats inden for bæredygtighed.

Susanne Stormer er dog ikke så bekymret. Når kravene fra EU kommer, vil virksomhederne leve op til dem, mener hun.

Faldgruben ved CDP’s undersøgelse er, at der ikke er nogle direkte konsekvenser, hvis ikke virksomhederne vender tilbage – og det ser anderledes ud, hvis der er tale om et lovkrav.

“Derfor kan jeg med stor fasthed i stemmen sige, at virksomhederne nok skal komme efter det,” siger Susanne Stormer.