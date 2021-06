Volkswagen døjer stadig med efterdønningerne af dieselskandalen og har i 80 år været storleverandør af biler med sort røg fra udstødningen. Nu forsøger den tyske gigant at erobre elbilsmarkedet og blive en klimaneutral koncern

I 2019, længe før pandemirelaterede restriktioner og forsamlingsforbud, holdt bilgiganten Volkswagen en særlancering af sine første to elbiler i Danmark samt strategien for, hvordan de skulle markedsføres. Til arrangementet var repræsentanter fra mærkets 54 danske, selvstændige partnerforhandlere bænket. Efter præsentationen sad flere af dem med kritiske spørgsmål til adm. direktør for Volkswagen Danmark, Mads Lauvring.

“Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal have installeret ti ladestandere ved hver forretning?” lød det bl.a.

Tilliden, til at elbilerne på få år skulle komme til at optage en markant luns af bilhandlernes salg og service, var med andre ord ganske lille.

Mads Lauvring, der har brugt omtrent 30 af sine 47 leveår i branchen, er til gengæld slet ikke i tvivl om elbilernes indtog.

“Det er sådan, vi skal overleve ti og 50 år frem.”

Hos Volkswagen er målet, at holde positionen som et af verdens største bilkonglomerater målt på volumen, mens elbilerne i stabilt tempo skal overhale salget af traditionelle forbrændingsmotorer, og produktionen af de strømdrevne køretøjer skal overstige 1 mio. kr. i 2025. Endestationen er en klimaneutral koncern i 2050.

Sorte streger

Ambitionen skal ses i skyggen af kundernes hukommelse. De skal kun huske seks år tilbage for at blive mindet om den verdensomspændende emissionsskandale, hvor bilkæmpen endte med at punge omkring 100 mia. kr. ud i et forlig ved en domstol i USA for bevidst at have fusket med tallene for omkring 500.000 bilers forurening. Vi går fra en lidt simpel verden, hvor benzin og diesel var dejlig nemt at arbejde med Mads Lauvring, adm. direktør, Volkswagen Danmark

Spørger man Mads Lauvring, har skandalen kun accelereret klimaarbejdet.

“Der er ingen tvivl om, at den krise og skandale har skaleret det her yderligere og sat hastigheden op. Med de her målsætninger ønsker man at få pletten renset væk,” siger han.

Professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, John Thøgersen, fortæller også, at Volkswagens sats på elbiler indtil videre er blevet taget overraskende godt imod af danskerne, der i april købte flere elbiler fra Volkswagen end fra Tesla.

“Det tyder på, at skandalen ikke har ramt selskabet så hårdt i Danmark, og at forbrugere generelt har tiltro til, at en elbil er klimavenlig, uanset, hvem producenten er,” siger han.

Selvom bilkøberne tager godt imod den tyske gigants eldrevne alternativer, kommer Volkswagen ikke til at satse hele butikken på de grønne biler, så længe der er markant omsætning i forbrændingsmotorer. Faktaboks Volkswagens klimamål Om ti år skal genanvendelsesprocenten for bilbatterierne ligge på 90 pct. I 2030 skal produktionen udlede 30 pct. mindre CO2 end i 2018 I 2025 skal energiforbruget være 45 pct. lavere end i 2010 En del af CO2-reduktionerne bliver allerede i dag hentet gennem investering i skovprojekter i bl.a. Borneo, der skal kompensere for Volkswagens udledning

Når jeres klimamål er absolut, hvorfor stopper I så ikke bare med at markedsføre fossilt drevne biler?

“Så hopper kunderne et andet sted hen, og vi får mismatchet med vores forretningsmål. Det er en rejse, vi skal tage sammen med kunderne.”

Strøm på Rådhuspladsen

Derfor har det Wolfsburg-baserede mærke lagt en tocifret millioninvestering i et showroom på Rådhuspladsen i København. Her er det alene de to elektriske modeller ID.3 og ID.4, der bliver vist frem.

“Placeringen er til for, at så mange som muligt kan se os og komme ind for at få svar på alle de spørgsmål, der holder dem tilbage fra en elbil. Hvordan lader jeg? Er der nok ladere på motorvejen?”

Ser man på salgstallene, stod salget af el- og hybridbiler for omkring 2 pct. hos Volkswagen i 2019. I år forventer Mads Lauvring, at der står 30-40 pct. ud fra de helt eller delvist eldrevne bilers andel i det samlede salg.

Flere af de kritiske forhandlerne fra lanceringen i 2019 har ifølge direktøren siden ringet med en fornyet tro på elbilernes plads i danske indkørsler:

“‘Mads, det kunne sgu godt være, at vi skulle have installeret nogle flere af de ladestandere,’ har de sagt.”