Amerikanske virksomheder dropper politiseret forkortelse

Mens esg-betegnelsen er flittigt brugt i Europa, har den amerikanske kritik af esg-investeringer fået virksomheder til at droppe udtrykket i deres kommunikation

Elon Musk har taget afstand fra det. Det Republikanske Parti har taget afstand fra det, og hele amerikanske stater sortlister virksomheder på baggrund af det.

Nu har den vedvarende amerikanske kritik af akronymet esg sat sig i virksomhedernes sprog, konkluderer en optælling fra RBC Capital Markets ifølge det amerikanske medie CNBC. Esg er en samlebetegnelse for virksomheders indsats på det miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige område og benyttes blandt andet af investorer til at vurdere, i hvilken grad en virksomhed eksempelvis tager højde for klimakrisen i sit virke.

Faktaboks Esg Forkortelsen dækker over investorers måde at vurdere finansiel risiko inden for miljøområdet, det sociale område og inden for god selskabsledelse. Miljøhensyn dækker både over virksomhedens sårbarhed over for eksempelvis klimaforandringer og dens sårbarhed over for eksempelvis kritik af dens klimaindsats. Sociale hensyn dækker bl.a. over virksomhedens ansvarlighed over for ansatte, deres rettigheder og eksempelvis diversiteten i virksomheden. Selskabsledelse går blandt andet på beslutningsgange og transparens i selskabet.

Optællingen viser blandt andet, at virksomheder i de mest esg-kritiske stater i højeste grad afholder sig fra at bruge udtrykket over for investorer.

Udviklingen stemmer overens med beskeden fra Blackrock-direktør og esg-fortaler Larry Fink, der i juni fortalte New York Post, at han ikke bruger udtrykket esg mere, fordi det er blevet “gjort til et våben” af både den yderste højre- og venstrefløj.

Både Larry Finks udsagn og optælling fra RBC Capital Markets peger på, at indsatsen mod eksempelvis klimaforandringer og diskrimination er relativt uændret, men at omtalen af den er ændret.

Det er også oplevelsen for Nordea Asset Managements chef for ansvarlig investering, Eric Pedersen.

“Det er i høj grad en debat på overfladen blandt kapitalforvaltere og institutioner, der er bredt eksponeret mod kunder i USA. Måske vælger de at tale mere om eksempelvis klima og bæredygtighed i stedet for esg. Det er samme budskab, bare uden de tre bogstaver,” siger han.

Et nyt sprog

Han fremhæver, at der også er opstået et sprog for, hvorvidt virksomheder tager højde for esg-risici uden at bruge udtrykket.

Eksempelvis taler man om “partial information” og “full information”-investeringer, afhængigt af om der er taget hensyn til virksomhedens risiko ved blandt andet klimaforandringer.

For investeringer, der også tager bestik af aftrykket på omverdenen ud over den finansielle risiko, bruges udtrykket fra EU “double materiality” med henvisning til hhv. den miljømæssige og økonomiske bundlinje.

Nordea er en af de finansielle virksomheder, der hurtigt kom i fokus for visse amerikanske politikeres esg-modstand. Banken blev sidste år sortlistet fra samarbejde med staterne Texas og Florida som følge af bankens fokus på esg. Et år efter er betydningen for Nordea imidlertid til at overse, vurderer Eric Pedersen.

“De kunder, der tager så kraftigt afstand til esg, ville vi nok ikke have alligevel. Vores kunder i USA er store pensionskasser, som ikke er blinde for, at klimaforandringer findes. Samtidig er bæredygtighed blevet så centralt for os, at vi jo dårligt ville kunne påstå over for dem, at det ikke var vigtigt,” siger han.

Eric Pedersen fremhæver, at han denne sommer var i Texas for at mødes med olieselskaber for at diskutere deres metanudledninger.

“Hver gang vi mødte op hos et olieselskab i Texas – en af de mest esg-kritiske amerikanske stater – blev vi vist ind til, ja, deres esg-chef. Det illustrerer jo, at afvisningen af esg er noget, der alene foregår på det politiske niveau, og ikke hos virksomhederne. Dybere stikker det ikke,” mener han.

Rammer næppe Danmark

Mens amerikanske virksomheder tager bestik af den politiske debat, er esg forankret langt dybere i Europa, hvor blandt andet EU-krav, rådgivere og revisionshuse helt rutinemæssigt benytter sig af termen som ramme for deres indsats.

“Den politiske diskurs omkring klima er en helt anden her, og der bliver i store træk ikke givet taletid til dem, der betvivler klimaforandringer. Sammen med indsatsen fra især EU-Kommissionen gør det Europa til en helt anden historie,” vurderer Eric Pedersen.