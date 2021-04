Den danske tjeneste for lejecykler Donkey Republic vil på børsen. Forretningen skal udvides til flere lande, og omsætningen skal tidobles de næste tre år

De højorange cykler kan lejes på minuttet, eller kunder kan skrive sig op til månedsbaserede abonnementer med ubegrænset brug. Donkey Republic råder over 13.000 cykler i 14 europæiske lande. Og nu er virksomheden, der siden 2015 er vokset med bl.a. 35 mio. kr. i investeringer fra Vækstfonden, klar til at tage næste skridt i sin europæiske vækststrategi for den såkaldte mikromobilitet. Vi vil gribe det momentum og skalere den forretningsmodel, vi allerede har bevist fungerer Erdem Ovacik, stifter og direktør, Donkey Republic

Planen er at rejse 100 mio. kr. i vækstkapital i løbet af 2021 gennem en børsnotering på den københavnske vækstbørs Nasdaq First North til sommer.

“Europæiske byer bliver kun mere interesserede i forretningsmodeller, der skubber biler og forurening ud af bymidten. Det handler ikke kun om lavere CO2-udledning, men også om luftforurening, og hvordan vi gør trafikerede storbyer mere mobile. Så vi vil gribe det momentum og skalere den forretningsmodel, vi allerede har bevist fungerer,” fortæller stifter og direktør i Donkey Republic, Erdem Ovacik.

Københavnervirksomheden omsatte i 2019 for 33,4 mio. kr. og har fra begyndelsen bygget forretningen på en digital platform. Med den kan Donkey Republic bl.a. automatisk indsamle store mængder data for, hvor meget CO2 og forurening cykeludlejningen er med til at fortrænge.

Data er forretning

Den del er essentielt i virksomhedens nye mål om at blive en overskudsgivende virksomhed i 2024 med en omsætning på ca. 200 mio. kr. i samme år. Faktaboks Donkey Republic Lejer både traditionelle cykler og elcykler ud i mere end 60 europæiske byer i 14 lande. Gennem børsnoteringen skal der rejses kapital til at indkøbe langt flere cykler og skabe tilstedeværelse i flere lande. Selskabet har lavet livscyklusanalyser af hele sin forretning for at kvalificere, hvor stor CO2-udledningen er gennem forretningen. Samt hvor meget CO2, der bliver fortrængt ved at skifte biler ud med cykler.

Data og dokumenterede argumenter for mindre forurening vejer nemlig tungt hos de europæiske storbyer, der forhåbentlig skal slå dørene op for Donkey Republic. Og ifølge Erdem Ovacik kan det tydeligt bevises, at selskabet får byboere til at udskifte motorer med cykelpedaler.

Hvordan ved I, at folk ikke bare går fra ejecykel til lejecykel?

“Vi har bl.a. i samarbejde med Technische Universitát i Dresden lavet en stor undersøgelse blandt vores brugere for at finde ud af, hvilke transportformer, de erstatter med vores cykler. Så vi har konkrete tal, der viser, at europæere både skifter toget, bussen og bilen ud med cykler, når der er et fleksibelt system, de nemt kan tilgå.”

Elcykler er vokset til en betydelig del af udlejningerne, og Donkey Republic har derfor også en strategi om at bruge strøm fra vedvarende energikilder til opladninger og til de køretøjer, der servicerer cykelflåden.

Det er kombinationen af den datadrevne grønne forretningsmodel og den målrettede vækst, der siden 2016 har fået Vækstfonden til at investere løbende i virksomheden og som nu bliver en katalysator for, at ejerskabet skal gøres offentligt på børsen. Det fortæller fondens adm. direktør, Rolf Kjærsgaard. 33,4 mio. kr. omsatte Donkey Republic for i 2019

“Vi har fra begyndelsen set et stort vækstpotentiale i virksomheden og en enorm lyst til at udvikle sig. Sammen med samfundets fokus på grønne og bæredygtige virksomheder, så tidspunktet for børsnoteringen, mener vi, er helt rigtigt. Og vi vil fortsat være med som markant investor.”

Grønt fokus i storbyerne til trods, har Doneky Republic også haft modvind det sidste år, hvor coronapandemien har slået bremsen i mængden af turister og forretningsrejsende, der tager en cykel.

“Vores fokus på lokale, der lejer cykler på månedsbasis, har været en fordel, hvor vi stadig har en stabil brug af cyklerne, og det har egentlig vist, at vi har en forretningsmodel, der også kan tåle nedgang,” mener Erdem Ovacik.

I dag har Donkey Republic spredt risikoen endnu mere ud ved også at videresælge sin egen digitale platform til andre virksomheder, der vil leje egne cykler ud.

En forretningsgren Erdem Ovacik forventer kommer til at stå for en tredjedel af den samlede omsætning i 2024.

