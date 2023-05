AI Topchefer holder vejret og afventer AI-bølge

Alexander Lacik, adm. direktør hos smykkeselskabet Pandora, er endnu ikke klar til at hoppe hovedkulds med på AI-bølgen. Arkivfoto: Emilie Lærke/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Landets største selskaber er i fuld gang med at høste gevinster ved kunstig intelligens. Men det er stadig for tidligt at kaste sig fuldstændig ind i kapløbet, lyder det fra flere topchefer. Professor kalder tilgangen “defensiv”