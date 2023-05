AI Ny bekymring: Kunstig intelligens må ikke ende som russisk gas

Casper Klynge (t.v.) og Henrik Bodskov opfordrer danske virksomheder til at tænke sig om, inden de kaster sig over de ikkeeuropæiske udbydere af kunstig intelligens. Foto: Simon Fals

Sebastian Persson 14. maj. 2023 KL. 21.00

Det er risikabelt, at udviklingen af kunstig intelligens kun kommer fra få ikkeeuropæiske virksomheder, lyder advarslen fra Dansk Erhverv. Sund fornuft at have europæiske AI-selskaber, siger professor