Der er kamp om kunderne på det danske bredbånds- og tv-marked. Waoo leverer et regnskab med vækst og leverer overskud for første gang

Den danske internet- og tv-leverandør Waoo fik i seneste årsregnskab vendt et massivt underskud på 57 mio. kr. i 2018 til et plus på 11,6 mio. kr. på bundlinjen i 2019.Det er første overskud nogens...