Vigtig stopklods er fjernet for dansk havvindoffensiv i USA: “Det er et fantastisk vigtigt skridt for vores projekt og for industrien”

CIP er kommet et vigtigt skridt tættere på at kunne opføre den første store havvindpark i USA. Det kan være godt nyt for hele industrien

