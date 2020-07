Coronakrisen sætter skub på startup-virksomheden Aeroguest, som nu møder stor interesse globalt og rejser et tocifret millionbeløb

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hotellerne har under krisen fået øjnene op for virksomheden Aeroguest, som får større relevans end nogensinde og nu rejser et tocifret millionbeløb fra Vækstfonden og venturefonden Byfounders.“Plud...