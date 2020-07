Vingeskudt B&O fremlægger gysertal: “Det store spørgsmål er, hvor mange penge de brænder af”

Bang & Olufsen befinder sig i en af sine værste kriser. Tirsdag fremlægger elektronikproducenten sit årsregnskab for 2019/2020. “Det store spørgsmål er, hvor mange penge de brænder af,” lyder det.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tirsdag morgen i næste uge fremlægger Bang & Olufsen sin årsrapport for 2019/2020. Det seneste år må betegnes som et af de mest dramatiske i nyere tid for Struer-virksomheden, der nok engang befind...