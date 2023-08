Virksomheder Ugen der kommer: Nyt underskud kan ramme Vestas

Der er lagt op til endnu et svagt kvartal for den danske vindmøllekæmpe Vestas, der offentliggør sit regnskab for andet kvartal onsdag. Sydbanks aktieanalysechef forventer et nyt underskud

Henrik Andersen, adm. direktør hos Vestas, har flere gange slået fast, at prisforhøjelser på selskabets vindmøller skal sikre, at indtjeningen kommer tilbage på sporet. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix