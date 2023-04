Virksomheder Ugen der gik: Kæmpefusion, ballade om bonusser og prestigeprojekt i knæ

I den seneste uge har vi bl.a. set et opgør om kæmpe bonusser og pensionsselskaber, der krydser klinger. Læs med for at få ugens nyhedsoverblik

Skatteminister Jeppe Bruus (S) understreger, at de nye boligskatter skal sikre en større tryghed på boligmarkedet. Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix