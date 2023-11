Virksomheder Topfolk tavse om fremtid i Joe & The Juice

Der er tvivl om fremtiden for flere mindretalsaktionærer, efter at kapitalfond mandag overtog magten i Joe & The Juice

Kaspar Basse stiftede Joe & The Juice i 2002 og har indtil nu både været formand og minoritetsaktionær. Arkivfoto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix.