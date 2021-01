Havde Churchill ret? Er krise en mulighed, som ikke må forspildes? Fem erhvervsprofiler giver deres bud

TOP 1000: I store dele af dansk erhvervsliv har perioder af 2020 handlet om ren overlevelse. Coronakrisen har igen taget til i styrke og fortsætter med at forstyrre og udfordre danske virksomheder. Men hvordan kan man som virksomhed vende det, der i sin natur er negativt og usikkert, til noget godt. Børsen har talt med to topchefer, en formand, en topkonsulent og en investor om at bruge krisen til at styrke forretningen

