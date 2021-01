Per Bank hørte et rygte, satte sig ind i bilen og gik undercover i Polen: “Vi lavede et opkøb i milliardklassen uden at mødes fysisk med sælgerne én eneste gang”

Imens coronakrisen var i fuld gang med at lukke lande ned i hele Europa, kom Salling Group-topchef Per Bank på sporet af et millliardopkøb, der skulle lukkes på rekordtid

