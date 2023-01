Virksomheder Tjener millioner på sexlegetøj: Onlinekomet finder ny direktør

Direktørposten blev for meget for en af stifterne i den kendte webshop for sexlegetøj Sinful. Nu har firmaet fundet sin nye direktør, der har lang erfaring med e-handel

Stifterne af Sinful, Tonny Andersen og Mathilde Mackowski, solgte i 2021 majoriteten af firmaet til kapitalfonden Polaris. Nu skal ny direktør stå for markant vækst. Arkivfoto: Tobias Nicolai