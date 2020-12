Tirsdag faldt der dom i spionagesagen mod en tidligere ansat i Velux, der idømmes to års fængsel og en udvisning af Danmark

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Retten i Helsingør har ladet domshammeren falde i sagen mod en tidligere højtstående mandlig medarbejder i Velux, der idømmes to års fængsel for forsøg på at sælge forretningshemmeligheder fra den ...