Nogle af Danmarks mest markante topledere er klar til at udfordre de magtfulde mænd på den danske bestyrelsestop. Det vurderer headhunter Ole Ingvardsen, Ingvardsen Partners

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den danske bestyrelsestop er renset for kvinder, men her følger fem stærke erhvervskvinder, der står klar i kulissen til at udfordre de siddende bestyrelsesformænd. Det vurderer headhunter Ole Ingv...