Tesla leverer det højeste overskud, de nogensinde har haft i Danmark

Tesla øger salg og leverer det højeste overskud, de nogensinde har haft i Danmark. Det er dog stadig for tidligt at vurdere, hvordan covid-19 vil påvirke omsætningen, lyder det fra Tesla Motors Denmark

Tesla, der nu er verdens mest værdifulde bilmærke, afleverede i slutningen af juli et regnskab med et historisk resultat for selskabet. Tesla kom ud af kvartalet med et overskud på knap 700 mio. kr...