Den danske tech-komet Airtame var i knæ under corona og lander nu investering fra regeringens genstartsfond

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nogen lærte at strikke, andre at bage med surdej. For Martin Wagner og hans tech-virksomhed Airtame, der leverer tekniske løsninger til uddannelses- og mødebranchen, var læren af coronapandemien, a...