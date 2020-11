Svendborg-firma sælger forretning for 300 mio. kr. – aktien stiger 92 pct

Reservedelsfirmaet Scandinavian Brake Systems sælger et forretningsben for 300 mio. kr. til det italienske bremseselskab Brembo, og det får aktien til at skyde op med 92 pct.

