Stenrig tobaksfamilie er tæt på at ramme jackpot igen: På vej til at sælge snusfabrik i Assens til tobaksgigant

Familieejet snusfabrik er tæt på at komme på udenlandske hænder. Det vil ikke være første gang, at familien sælger et tobaksselskab

Virksomheder Eksklusivt for kunder