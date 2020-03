Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Newbanking Identity har fået en tocifret millionindsprøjtning til at bekæmpe hvidvask og forebygge misbrug af persondata

Virksomheder, banker og organisationer kæmper med at overholde hvidvaskloven og de mange regler om opbevaring af persondata. En startup forsøger at gøre livet lettere, når det kommer til at se kund...