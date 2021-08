Efter en hård opbremsning i 2019 vil Søstrene Grene igen ekspandere. Kæden har købt op og vil åbne flere butikker

For to år siden klodsede den familieejede butikskæde Søstrene Grene bremsen i for en større ekspansionsplan, der skulle få kæden til at vokse massivt til ca. 500 butikker.FaktaEn hurtig ekspansion ...