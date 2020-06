Eksklusivt for kunder

Det sociale medie Snapchat følger i Twitters fodspor og vil ikke længere promovere præsidentens profil.

Flere af giganterne på markedet for sociale medier sætter nu ind over for USA's præsident, Donald Trump, der den seneste tid har udsendt en række kontroversielle tweets i forbindelse med urolighede...