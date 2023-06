Virksomheder Skofirmaet Roccamore taber millioner

Trods en øget bruttofortjeneste lykkedes det ikke Roccamore at lande et positivt resultat for 2022

Frederikke Antonie Schmidt er stifter og adm. direktør i Roccamore, der i 2022 landede et underskud på over 3 mio. kr. Arkivfoto: Nina Pilgaard